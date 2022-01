CORTE CONTI – PROCURA REGIONALE TN/AA – TRENTO * « GIANLUCA ALBO È IL NUOVO PROCURATORE REGIONALE, NOMINATO DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA MAGISTRATURA CONTABILE »

9:41 - 14/01/2022

In data odierna si è insediato, a seguito della nomina da parte del Consiglio di Presidenza della Magistratura Contabile, il nuovo Procuratore regionale presso la Procura Regionale per il Trentino – Alto Adige – sede di Trento, dott. Gianluca Albo.

Prende il posto della dott.ssa Grazia Bacchi, promossa a Presidente della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Friuli – Venezia Giulia.

Il dott. Albo, 54 anni, originario di Ragusa, inizia nel 1991 la sua attività nella pubblica amministrazione come funzionario di Polizia, nel 1994 fa ingresso nella magistratura ordinaria ove ha svolto le funzioni di pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Termini Imerese (PA), e, successivamente, di giudice presso una sezione penale del Tribunale di Palermo.

Nel 2003 vince il concorso in magistratura contabile e viene assegnato alla Procura regionale della Corte dei conti, dove ha svolto le funzioni di Pubblico ministero contabile e poi, dal 2017, anche le funzioni di Procuratore Regionale sino alla nomina presso la Procura di Trento in prossimità della scadenza del mandato in Sicilia ove sino a sostituzione resterà ad interim.

*

La segreteria del Procuratore Regionale per il Trentino – Alto Adige – sede di Trento