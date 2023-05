COMUNITÀ ALTO GARDA E LEDRO (TN) * PIANO TERRITORIALE:  BRESCIANI – DE GUELMI – PERUGINI – TAVERNINI, « NON SIAMO RATIFICATORI DI DECISIONI ASSUNTE ALTROVE »

14.38 - sabato 20 maggio 2023

Gentile direttore Franceschi,

diversi membri dell’Assemblea della Comunità Alto Garda e Ledro rifiutano di essere semplici ratificatori di decisioni assunte altrove.

Abbiamo ricevuto l’avviso di convocazione della prossima assemblea della pianificazione urbanistica della Comunità Alto Garda e Ledro. Con vivo disappunto apprendiamo che l’ordine del giorno prevede quali argomenti da porre in discussione/approvazione il tema della carta del paesaggio, della carta delle regole e della disciplina delle aree agricole.

La trattazione della pianificazione della fascia lago, che in precedenza era stata demandata ad un tavolo di lavoro convocato per il 4 maggio 2023, viene posposta in attesa delle deliberazioni del Consiglio Comunale di Riva in ordine alla variante 13 al PRG. È utile ricordare in merito ai piani riguardanti la fascia lago che rimane pendente la variante che riguarda Torbole.

Denunciamo che in tal modo il ruolo del Piano Territoriale di Comunità “PTC” in quanto strumento urbanistico di governo “sovracomunale sovraordinato” e quindi non subordinato alle discipline urbanistiche comunali, viene in tal modo decisamente svilito.

Ricordiamo che la fascia lago è patrimonio di tutta la comunità non solo dei Comuni rivieraschi, che le aree agricole necessitano di una disciplina unitaria soggetta a criteri omogenei di salvaguardia e di valorizzazione, che il paesaggio non ha confini amministrativi ma che è tratto identitario di tutto il nostro territorio.

L’assemblea della Comunità Alto Garda e Ledro per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo non deve avere un ruolo notarile di ratifica di quanto deciso altrove, tra l’altro, in modo secretato e quindi poco trasparente.

Il PTC non deve essere la sommatoria di varianti al PRG dei singoli Comuni quindi soggette ad interessi particolari delle Amministrazioni pro tempore bensì costituire un piano urbanistico strategico che risponda alle esigenze di lungo termine dell’intera comunità nell’ottica di salvaguardia del patrimonio naturalistico e paesaggistico del nostro territorio.

Temi complessi come la definizione della carta del paesaggio, della carta delle regole e della disciplina delle aree agricole non possono essere liquidate come sembra invece voler fare l’ordine del giorno proposto, con trattazione frettolosa da parte dell’Assemblea.

Questi temi vanno invece affrontati e approfonditi attraverso più tavoli di lavoro in cui, anche con l’aiuto di esperti in materia dei temi trattati, vengano avanzate e possibilmente condivise proposte organiche e omogenee da sottoporre poi al confronto con tutta l’assemblea della pianificazione.

Noi membri dell’assemblea abbiamo la responsabilità di rispondere agli obiettivi che la legge di governo provinciale del territorio (L. 15/2015) affida al PTC e dare risposte alle esigenze di tutta la gente della nostra Comunità che si aspetta finalmente un piano intelligente e lungimirante di tutela ambientale e paesaggistica.

Invece il nostro ruolo viene così pertanto declassato a quello di semplici certificatori di quanto deciso altrove. Rifiutiamo decisamente questo declassamento. Né, d’altra parte, dobbiamo in quattro e quattr’otto svolgere il compito importante cui l’Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo è chiamata ad assolvere.

*

I Membri dell’Assemblea per la Pianificazione urbanistica e lo sviluppo – Comunità Alto Garda e Ledro (Tn)

Bresciani Stefano

De Guelmi Andrea

Perugini Johnny

Tavernini Alvaro