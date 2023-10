FUTURI COMUNI * AMMINISTRATIVE PAT: LEONI, « APPOGGIAMO LA CANDIDATURA DI MARIACHIARA FRANZOIA, RISPECCHIA IL NOSTRO APPROCCIO ALLA POLITICA »

09.17 - martedì 10 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

L’associazione Futuri Comuni desidera esprimere il suo pieno appoggio alla candidatura di Mariachiara Franzoia in Consiglio provinciale, riconoscendo il suo impegno nell’amministrazione e la sua attenzione alle esigenze della comunità trentina. Questa sintonia di valori rispecchia il nostro stesso approccio alla politica, evidenziato sin dal nostro tour di ascolto in 100 comuni del Trentino.

Durante un recente incontro, abbiamo presentato a Mariachiara Franzoia il “Manifesto di Futuri Comuni” e le nostre 5 priorità. Abbiamo spiegato che il manifesto è un documento aperto, pronto ad accogliere nuove idee e proposte. Maria Chiara ha dimostrato una condivisione sia dei contenuti che dello spirito del manifesto e si è impegnata a sostenere attivamente questo progetto durante il suo mandato nel consiglio provinciale, contribuendo all’attuazione delle linee guida con il suo impegno.

Mariachiara Franzoia ha commentato: “Non posso che essere felice per questo prezioso contributo che arricchisce il programma della coalizione. Sono grata per il sostegno dell’associazione, dove trovo competenza, passione e un forte coinvolgimento giovanile. Il mio impegno è lavorare insieme nei prossimi anni, continuando il lavoro iniziato durante il tour dei 100 comuni a marzo, per rafforzare il legame con tutte le comunità trentine.”

Crediamo fermamente che Mariachiara Franzoia, insieme a Andrea de Bertolini, possa rappresentare al meglio le istanze dei cittadini e delle cittadine che si sono uniti intorno a Futuri Comuni, portando avanti una visione inclusiva e orientata al benessere della comunità. Siamo entusiasti di collaborare con lei per costruire un futuro migliore per la provincia di Trento.

*

Luca Leoni

Presidente Futuri Comuni