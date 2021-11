SEN. CORTI (LEGA) * DL INFRASTRUTTURE: « PER SBLOCCARE L’ANNOSA QUESTIONE DELLA CONCESSIONE DELLA A22 , VIA LIBERA AL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO »

Dl Infrastrutture; Corti (Lega) ottenuti risultati, non dimenticare comunità periferiche.

“Grazie al contributo di buonsenso della Lega, con l’approvazione di questo decreto, oltre alla presentazione di ben undici ordini del giorno di cui il Governo dovrà interessarsi, portiamo a casa dei risultati importanti sui temi del lavoro portuale, delle infrastrutture e della vocazione marittima del nostro Paese.

Abbiamo reperito fondi significativi per semplificare la messa a sistema di opere pubbliche come la diga di Genova, o il via libera al partenariato pubblico-privato così da sbloccare l’annosa questione della concessione della A22, che dovrà significare il completamento dei numerosi corridoi e bretelle, come la Sassuolo-Campogalliano, arterie fondamentali per consegnare una statura europea all’infrastruttura.

La Lega continuerà a mantenere alta l’attenzione su criticità e complessità come i disagi che da sempre scontano le comunità montane in termini di trasporti, collegamenti e capacità infrastrutturale: non permetteremo, infatti, un ingiustificato isolamento di tante cittadini e cittadini a cui un Paese moderno ed efficiente può e deve garantire servizi e dignità”.

Così il senatore della Lega Stefano Corti in dichiarazione di voto al Dl Infrastrutture in Senato.