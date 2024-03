PAT * CPS – SEDUTA PLENARIA: GEROSA, « MI COMPLIMENTO CON TUTTI VOI, PER IL LAVORO CHE STATE PORTANDO AVANTI CON PASSIONE »

18.46 - lunedì 25 marzo 2024

CPS in plenaria alla presenza della Vicepresidente Gerosa. Presenti anche la dirigente generale del Dipartimento istruzione e cultura Francesca Mussino e la dirigente generale dell’Agenzia per la Coesione Sociale Miriana Detti. Seduta plenaria di marzo oggi, presso la Sala Wolf della Provincia a Trento, per la Consulta Provinciale degli Studenti, alla presenza della Vicepresidente e assessore all’istruzione Francesca Gerosa, della dirigente generale del Dipartimento istruzione e cultura Francesca Mussino e della dirigente generale dell’Agenzia della Coesione Sociale Miriana Detti.

“Mi complimento con tutti voi per il lavoro che state portando avanti con passione e dedizione – ha detto la Vicepresidente Francesca Gerosa nel suo intervento. – Avete fatto grandi passi in avanti e con la vostra partecipazione siete un esempio reale di cittadinanza attiva, perché cogliamo una passione e un entusiasmo nel voler cambiare le cose; un entusiasmo che ci aiuta a proseguire nel nostro lavoro. I temi dei quali vi state occupando sono tutti centrali e mi stanno molto a cuore. Sugli stessi ho personalmente voluto ingaggiarvi, perché il vostro pensiero possa poi trovare spazio nelle politiche attive che saranno poi declinate dal decisore politico. Mi riferisco, tra i temi già alla mia attenzione, quello dell’alternanza scuola lavoro, quello delle carenze formative. Centrale sarà per me anche il tema della dispersione scolastica sul quale dobbiamo lavorare tutti insieme come istituzioni e comunità”.

Poi rivolgendosi alle due dirigenti ha proseguito: “Vi ringrazio per la vostra presenza, sono fortemente convinta che la trasversalità nelle politiche pubbliche sia l’unica risposta possibile a problemi sempre più complessi. Noi lavoriamo per costruire per questi giovani il miglior futuro possibile, dunque ritengo che il mondo dell’istruzione debba interloquire costantemente con il mondo delle politiche giovanili. Non è certo possibile procedere per compartimenti stagni, pertanto sono certa che insieme faremo sicuramente molta strada.”

La presenza della Vicepresidente alla plenaria di oggi è stata anche l’occasione per ufficializzare la consegna dei quesiti degli studenti delle scuole trentine rivolti all’ Assessorato. Tali contributi sono stati raccolti dalla Consulta, a margine dell’incontro che si è tenuto la scorsa settimana al Liceo “da Vinci” di Trento, in occasione della presentazione dell’iniziativa promossa dalla Presidenza del Consiglio Provinciale # ConosciamoAutonomia. Durante la mattinata, il Presidente della Consulta Matteo Bonetti Pancher ha fatto il punto sulle numerose iniziative da realizzare entro la fine dell’anno scolastico, proposte dalle singole Commissioni .

Questi i progetti: la programmazione proposta dalla Commissione Ambiente prevede la riproposta del “Clean up”, allargato quest’anno anche alla città di Rovereto; un podcast sui temi ambientali e un focus sulla raccolta differenziata. La Commissione Eventi ha invece proposto la Trentino Cup: un torneo provinciale di calcio e pallavolo; una giornata, presso il Liceo Galilei di Trento, dedicata all’autodifesa, in cui interverranno esperti di arti marziali, ma anche psicologi ed esperti di tecniche di empowerment femminile e un’iniziativa dedicata alla lotta allo spreco alimentare denominata “Che razza di cibo”. La Commissione Cittadinanza ripropone il secondo incontro dal titolo “Verso le elezioni europee”, aperto questa volta anche alla cittadinanza; un pannel all’interno del Festival dell’Economia dedicato all’imprenditoria giovanile e il progetto Bruxelling, ovvero un bando per l’organizzazione di una visita istituzionale alle Istituzioni Europee. La Commissione Servizi, a seguito dei sondaggi tra studenti, predisporrà tre documenti di proposta con un focus su carenze formative, alternanza scuola-lavoro e educazione alla cittadinanza. Infine la Commissione Servizi ha in programma, nel mese di giugno, una plenaria congiunta tra le Consulte di Trentino, Alto Adige e Tirolo, un monitoraggio sull’edilizia scolastica e due documenti di approfondimento su trasporti e sulla situazione studenti che risiedono nelle aree periferiche. I lavori sono poi proseguiti nelle singole Commissioni.