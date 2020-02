RAI 1 – “ LINEA VERDE LIFE “: « ALLA SCOPERTA DI NAPOLI, LA CITTà DELLA GENTILEZZA VIRALE E DELL’ECONOMIA SOSPESA »

Linea Verde Life. Alla scoperta di Napoli. “Linea Verde Life”, nella puntata in onda sabato 29 febbraio alle 12.20 su Rai1, andrà alla scoperta di Napoli: la città della gentilezza virale, dell’economia sospesa, dell’eccellenza nel mondo e della forza identitaria.

Marcello Masi porterà gli spettatori in volo sul Parco Nazionale del Vesuvio che, con i suoi paesaggi mozzafiato, rappresenta uno dei luoghi più affascinanti e tra i più visitati al mondo, mentre Daniela mostrerà da vicino la Riserva Forestale Tirone-Alto Vesuvio e il lavoro di rimboschimento dopo gli incendi del 2017. Si andrà nel quartiere Sanità per raccontare il fermento creativo e il concetto dei luoghi che diventano opportunità: la sacrestia di una chiesa trasformata in palestra di pugilato, il primo vicolo della cultura d’Italia, l’arte che diventa di tutti e si trasforma in speranza con Jago e il suo Figlio Velato.

E poi, si racconterà una storia straordinaria, coltivare sogni oltre il tempo e lo spazio: una ricerca per sperimentare piante su Marte e in assenza di gravità, che apre nuovi scenari anche per la produzione di piante in situazioni climatiche difficili. Immancabile il giro del gusto, che passa anche attraverso il concetto più generoso di tutti: quello dell’economia sospesa, ormai diffuso in tutto il mondo.