PAT * BORSE DI STUDIO 2023/2024: « FORMAZIONE PROFESSIONISTI SANITÀ, ASSEGNATI 290 MILA EURO ALL’OPERA UNIVERSITARIA »

16.12 - venerdì 16 febbraio 2024

Studenti di ambito sanitario: approvate le direttive all’Opera Universitaria.La Giunta, su proposta dell’assessore Tonina, ha assegnato 290.000 euro. Sono stati assegnati 290.000 euro all’Opera universitaria per finanziare le borse di studio 2023/2024 a favore degli studenti residenti in Trentino, di questi 200.000 euro riguardano gli iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, ai corsi triennali o magistrali delle professioni sanitarie, e 90.000 euro gli studenti iscritti ai corsi di formazione professionale per operatore socio-sanitario (OSS) e per assistente di studio odontoiatrico (ASO).

Lo ha deciso oggi la Giunta provinciale, su indicazione dell’assessore alla salute e politiche sociali Mario Tonina, approvando le direttive secondo le quali l’Opera universitaria dovrà emanare i due distinti bandi per erogare le borse di studio.

“Quest’anno vi è una rilevante novità – commenta l’assessore Tonina -, per la prima volta infatti abbiamo introdotto la possibilità di fare domanda anche agli assistenti di studio odontoiatrico, considerata l’importanza di questa figura per il nostro sistema locale. Le borse di studio puntano a sostenere la formazione dei professionisti della sanità, in diversi ambiti: per questi interventi lo scorso anno accademico abbiamo erogato 144.000 euro per 56 borse di studio rivolte a studenti dei corsi universitari sanitari e 51.000 euro per 47 borse di studio rivolte a studenti dei corsi oss”, ha concluso l’assessore.

Il bando di concorso per gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale dovrà contenere le seguenti condizioni:

possono presentare domanda gli studenti residenti in provincia di Trento dalla data di inizio del corso universitario frequentato purché non fruiscano di analoghe provvidenze;

lo studente deve aver presentato domanda di borsa di studio alla propria Università o ente per il diritto allo studio di riferimento, senza risultarne beneficiario, o non aver presentato la domanda perché non in possesso del requisito di condizione economica ISEE – ISPE richiesto nel bando per le borse di studio della propria Università, ovvero in presenza di un requisito di merito inferiore a quello previsto nel bando della propria Università;

gli iscritti sono ammessi per il completamento di un solo corso per ciascun livello di laurea, cioè di un ciclo di studi dall’inizio sino al conseguimento di un titolo;

l’importo delle borse di studio è calcolato con i criteri per la valutazione della condizione economica dei richiedenti utilizzando l’indicatore ISEE;per quanto riguarda il merito gli studenti devono risultare iscritti per la prima volta ad un anno del corso per il quale è richiesto il beneficio, mentre gli iscritti ad anni successivi al primo devono aver conseguito un numero minimo di crediti;

i limiti delle borse di studio sono i seguenti in relazione all’indicatore ISEE-ISPE posseduto: per gli studenti in sede, ovvero residenti in luoghi che permettono di raggiungere quotidianamente la sede del corso di studi prescelta: da un minimo di 671 euro a un massimo di 2.684 ; per gli studenti pendolari da un minimo di 972,50 euro a un massimo di 3.890 euro; per gli studenti fuori sede da un minimo di 1.664,50 euro a un massimo di 6.658 euro.

Il bando di concorso per gli studenti dei corsi per operatore socio-sanitario e per assistente di studio odontoiatrico dovrà contenere le seguenti condizioni:

possono presentare domanda gli studenti residenti in provincia di Trento dalla data di inizio del corso frequentato purché non fruiscano di analoghe provvidenze;

l’importo delle borse di studio è calcolato con i criteri della valutazione della condizione economica utilizzando l’indicatore ICEF;

il merito richiesto per l’accesso alla borsa di studio è l’ammissione alla frequenza per la prima volta del corso con superamento dell’esame finale di qualifica nella prima sessione;

il limite minimo delle borse di studio è fissato in 500 euro, mentre il limite massimo è di 1.200 euro per i corsi OSS e di 800 euro per i corsi ASO.

I bandi saranno pubblicati prossimamente sul sito dell’Opera Universitaria www.operauni.tn.it