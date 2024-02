DIOCESI DI TRENTO * “TERRA SANTA FERITA“: « AL VIA LA COLLETTA NAZIONALE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAL CONFLITTO »

13.19 - venerdì 16 febbraio 2024

Anche la Diocesi di Trento aderisce alla colletta nazionale promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana domenica 18 febbraio a favore delle popolazioni colpite dal conflitto in Terra Santa. Si tratta, precisa la CEI, di un “segno concreto di solidarietà e partecipazione di tutti i credenti ai bisogni, materiali e spirituali, delle popolazioni colpite dal conflitto in Terra Santa”. Le offerte raccolte renderanno possibile una progettazione unitaria degli interventi anche grazie al coordinamento con la rete delle Caritas internazionali impegnate sul campo.

“Caritas Italiana – spiega il direttore, don Marco Pagniello – è in costante contatto con la Chiesa locale: dopo aver sostenuto, nella fase iniziale dell’emergenza, gli interventi di Caritas Gerusalemme, continua a seguire l’evolversi della situazione, accompagnando le Chiese locali nell’organizzazione delle diverse iniziative per far fronte ai bisogni dei più poveri e favorire un clima di pace e riconciliazione”.

In questa SCHEDA INFORMATIVA ulteriori dettagli sull’attività Caritas in Terra Santa.

La Diocesi d Trento aderisce alla colletta per la Terra Santa raccogliendo le offerte sul seguente conto corrente:

IBAN IT 41 G 0359901800000000081237

Intestato ad: Arcidiocesi Caritas

Causale: “Conflitto Terra Santa”