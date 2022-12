LAURA SCALFI (CENTRO VERONESI – ROVERETO) * DIFFIDA PRO VITA E FAMIGLIA – REPLICA : « A SCUOLA LE PARI OPPORTUNITÀ GARANTISCONO UN AMBIENTE INCLUSIVO, PER TUTTI »

21.23 - venerdì 09 dicembre 2022

Il Movimento Pro Vita ha mandato lettera di diffida alle 150 (su 8.200) scuole che hanno adottato il regolamento per la carriera Alias.

Tra i dirigenti diffidati ci sono anch’io. Le questioni legali saranno affrontate dai legali ma la posizione della mia scuola è questa. Non credo che nella scuola possano essere garantiti percorsi di pari opportunità di crescita umana e professionale se la scuola non riesce a garantire un ambiente inclusivo per tutti.

*

Dottoressa Laura Scalfi

Direttore generale Centro formazione Veronesi – Rovereto (Tn)