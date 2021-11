ALESSIA AMBROSI * VIOLENZA SULLE DONNE: « UN ESPONENTE TRENTINO DEL NOSTRO PARTITO (FDI) HA USATO PAROLE INDEGNE, NON ABBIAMO BISOGNO DI MELE MARCE »

14:45 - 19/11/2021

Ieri è successa una cosa gravissima. E poi una cosa importante. La cosa grave, gravissima, è che un esponente trentino del nostro partito, Luca Valentini, ha rivolto frasi ingiuriose contro le donne, ha usato parole imperdonabili e indegne, ha detto che la battaglia contro la violenza sulle donne è una sciocchezza, aggiungendo, cito testualmente: “Care donne, se gli uomini non vi vanno bene allora scopatevi i cavalli”.

La cosa importante è che il nostro coordinatore regionale, Alessandro Urzì, ha prontamente condannato questa vergognosa sortita, dicendo chiaramente che chi afferma cose del genere “si pone fuori dal partito”.

Ecco, noi abbiamo un compito importante, fondamentale per la nostra Italia: battere la sinistra e far risorgere il nostro Paese, la nostra Patria dopo anni di crisi.

Non abbiamo perciò alcun bisogno al nostro interno di squilibrati, estremisti, saluti romani e mele marce che sono soltanto di danno alla nostra causa.

Andate fuori, via dal nostro partito: qui per voi non c’è spazio, questa è la casa degli italiani responsabili e perbene!