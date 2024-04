POLIZIA DI STATO – ROMA * 172MO ANNIVERSARIO: « VILLAGGIO LEGALITÀ, OSPITI MYRTA MERLINO – LUCA SARDELLA – GIUSEPPE ZENO – MARIANO RIGILLO – ADRIANA VOLPE » (PHOTOGALLERY)

19.17 - domenica 14 aprile 2024

Il Villaggio della legalità della Polizia di Stato a Roma in Piazza del Popolo per il 172° Anniversario della sua fondazione ha visto la partecipazione di tanti cittadini e turisti ma soprattutto di tanti studenti delle scuole romane e delle scuole di Caivano. Stand informativi e conferenze con esperti hanno coinvolto la cittadinanza su varie tematiche della legalità e sui valori che animano la missione della Polizia di Stato.

I bambini accompagnati dalla Fanfara della Polizia di Stato, hanno intonato alcuni dei brani più celebri di Sanremo 2024 ed a intrattenerli anche le unità cinofile della Polizia di Stato con Ares, Chanel, Faro e Stella, agenti a 4 zampe esperti in esplosivi, droga e ordine pubblico. Il Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro si è esibito nella disciplina della scherma e degli sport da combattimento.

Nella Galleria Sordi i cittadini hanno potuto ammirare i veicoli storici della Polizia di Stato e l’esposizione grafica dedicata al romanzo a fumetti “Il commissario Mascherpa”, curato dal mensile ufficiale della Polizia di Stato, Polizia Moderna.

Tanti personaggi del mondo dello spettacolo sono passati a visitare gli stands e ad assistere alle tante conferenze tematiche che hanno affrontato temi come la violenza contro le donne, la droga, le truffe contro gli anziani, l’odio e le discriminazioni e la sicurezza in rete.

Myrta Merlino, Luca Sardella l’attore Giuseppe Zeno, Gianni Ippoliti, Mariano Rigillo e Adriana Volpe sono stati ospiti del villaggio della legalità. La tre giorni della Polizia di Stato si è conclusa, alla presenza del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, con la Fanfara a cavallo della Polizia di Stato.