DOLOMITI AMBIENTE * PARTNERSHIP: « IGIENE URBANA, AVVIATO IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI IN VALLAGARINA ED ALTIPIANI CIMBRI »

08.29 - sabato 2 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Dolomiti Ambiente ha ufficialmente avviato il servizio di raccolta rifiuti in Vallagarina e Altipiani Cimbri. Dal primo settembre, Dolomiti Ambiente, aggiudicataria della gara pubblica indetta dalla Comunità della Vallagarina, ha avviato il servizio integrato di raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento dei rifiuti urbani nei territori della Vallagarina e degli Altipiani Cimbri. È l’inizio di una collaborazione con le Comunità della Vallagarina, degli Altipiani Cimbri ed i comuni interessati che ha come obiettivo migliorare e ampliare il servizio di igiene urbana e la gestione responsabile dei rifiuti in questi territori, promuovendo una maggior tutela ambientale, l’economia circolare e il benessere dei cittadini.

Questa partnership a lungo termine, che avrà una durata di diciassette anni, rappresenta un importante passo avanti nella gestione sostenibile dei rifiuti. Dolomiti Ambiente è impegnata a implementare soluzioni innovative e sostenibili per la raccolta, il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti, riducendo l’impatto ambientale e promuovendo una maggiore consapevolezza tra i cittadini riguardo all’importanza della corretta gestione della raccolta differenziata.

“Siamo orgogliosi – sottolinea Andrea Miorandi, Amministratore Delegato di Dolomiti Ambiente – di poter iniziare questo percorso con le Comunità della Vallagarina e degli Altipiani Cimbri. Ogni giorno offriremo i nostri servizi ai cittadini del territorio e insieme potremo dare un contributo concreto al raggiungimento degli obiettivi provinciali di sviluppo sostenibile.”

Dolomiti Ambiente prevede di migliorare la qualità e la quantità del servizio, utilizzando veicoli ecologici anche a trazione elettrica, ampliando il raggio d’azione con spazzamento e lavaggio stradale, aumentando la presenza nei periodi turistici e valorizzando i rifiuti attraverso progetti di economia circolare.

In questa prima fase il servizio di raccolta continuerà a rispettare il calendario attuale di ciascun comune. Il personale di Dolomiti Ambiente sarà a disposizione presso gli uffici dei Comuni della Vallagarina e degli Altopiani Cimbri, secondo il calendario pubblicato sul sito della società www.dolomitiambiente.it, per rispondere alle domande dei cittadini e distribuire la dotazione per la raccolta differenziata. Per qualsiasi informazione è inoltre attivo il numero verde 800 847028.