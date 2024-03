PAT * ANNO SCOLASTICO 2024/2025: « APPROVATI I CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI, POTENZIATO L’ORGANICO DELL’AUTONOMIA »

17.24 - mercoledì 13 marzo 2024

Approvata oggi dalla Giunta la deliberazione proposta dalla vicepresidente Francesca Gerosa. Anno scolastico 2024/2025: approvati i criteri per la formazione delle classi, potenziato l’organico dell’autonomia. Nella seduta odierna la Giunta provinciale ha approvato la deliberazione proposta dalla Vicepresidente Francesca Gerosa che fissa i criteri per la formazione delle classi e per la determinazione dell’organico del personale docente per l’anno scolastico 2024/2025, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione. L’impianto, come negli anni scorsi, presta attenzione al contenimento della popolosità delle classi nelle quali siano presenti studenti con bisogni educativi speciali. Viene inoltre integrato con misure specifiche nei settori della didattica inclusiva, dell’intercultura e dello sport all’interno dell’organico funzionale dell’autonomia, per andare incontro alle necessità di studenti e insegnanti e per garantire maggiore flessibilità organizzativa alle singole scuole nella determinazione del proprio assetto.

“Con questo provvedimento – ha sottolineato la vicepresidente della Giunta Francesca Gerosa – ho voluto dare un segnale di particolare attenzione ai settori della didattica inclusiva, dell’intercultura e dello sport. A partire dal prossimo anno scolastico infatti, nell’ambito dell’organico funzionale dell’autonomia, ho voluto inserire 200 ore a supporto della gestione della complessità delle classi, assegnate in base alla media del numero di studenti per classe del relativo istituto e implementare 120 ore, nel primo e nel secondo ciclo, destinate all’organico per favorire l’integrazione e l’alfabetizzazione degli studenti e studentesse provenienti da contesti migratori. Queste azioni vogliono essere un segnale di attenzione all’inclusione scolastica e al successo formativo, favorendo le pari opportunità di accesso ad alti livelli di istruzione per tutti gli studenti e le studentesse.”

“Inoltre – aggiunge la vicepresidente – in tema di educazione motoria, abbiamo portato a 200 le ore destinate alla promozione dell’attività sportiva e in particolare al sostegno degli studenti e delle studentesse “atleti”, inserite nell’organico funzionale dell’autonomia. Nelle classi quarte della scuola primaria abbiamo previsto l’attivazione di due ore anziché una di educazione motoria, svolta da docenti in possesso della specifica abilitazione. La deliberazione approvata oggi invita infine le istituzioni scolastiche, coerentemente con le indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità e di una “Scuola che promuove Salute”, a strutturare, nell’ambito della loro autonomia, già a partire dalle classi prime, seconde e terze della scuola primaria, attività che favoriscano sani stili di vita, valorizzando il movimento”.

“Ritengo – ha concluso la vicepresidente – che azioni che mirano all’inclusività e la pratica di attività motoria con sensibilizzazione ai sani stili di vita siano importanti per preparare gli studenti ad affrontare le sfide del mondo di oggi, sviluppando a 360 gradi le loro capacità cognitive e l’apprendimento di conoscenze e competenze.”