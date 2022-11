PAT * 50 ANNI ORDINE GIORNALISTI TN-AA / CONVEGNO: FUGATTI, « PLURALISMO INFORMATIVO, È IL SALE DELLA DEMOCRAZIA »

12.38 - sabato 12 novembre 2022

Giornalisti, i 50 anni dell’Ordine. Il presidente Fugatti: “Pluralismo informativo è sale della democrazia”. Seicentonovantasette giornalisti professionisti, 1.027 giornalisti pubblicisti e 24 praticanti. Gli operatori dell’informazione celebrano oggi i 50 anni dell’Ordine dei giornalisti del Trentino-Alto Adige/Südtirol: un traguardo che coincide con quello del Sindacato e si intreccia a quello del Secondo Statuto di autonomia del nostro territorio. “Alla luce della collaborazione tra le nostre istituzioni, è necessario continuare a lavorare per garantire un’informazione il più possibile corretta, completa e certificata, affinché i cittadini abbiano la possibilità di distinguere le notizie dalle fake news.

Ne va della crescita civica della comunità” sono state le parole del presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, intervenuto anche in qualità di presidente della Regione alle celebrazioni ospitate nel Palazzo della Regione. Celebrazioni che si sono peraltro aperte ieri, con l’inaugurazione della panchina bianca per la libertà di informazione nel parco di Piazza Dante. All’appuntamento sono intervenuti – tra gli altri – il presidente nazionale dell’Ordine dei giornalisti Carlo Bartoli, la presidente regionale Elisabeth Anna Mair, Patrick Rina del Sindacato dei giornalisti e il vicepresidente del Consiglio regionale, Roberto Paccher.

Il presidente Fugatti si è detto orgoglioso di aver “condiviso con l’Ordine alcuni percorsi importanti: dalla nascita della Fondazione Megalizzi, all’accordo con le scuole del territorio per far capire ai giovani cosa vogliano dire libertà di informazione e pluralismo informativo, affinché le nostre ragazze e i nostri ragazzi abbiano gli strumenti per scegliere le fonti informative più attendibili”. Il presidente della Provincia si è dunque detto convinto che “la sfida per tutti è quella di non limitarsi ad una informazione superficiale, ma approfondire una notizia grazie ad un giornalismo plurale e di qualità”.

Un pluralismo che è “sale della democrazia” e di cui il Trentino ha avvertito ulteriormente l’esigenza, tanto che nelle ultime settimane sul territorio sono state fondate due nuove testate: “Un grazie quindi agli imprenditori che continuano ad investire nel settore, anche in questo momento difficile, garantendo nuova linfa al sistema informativo, posti di lavoro anche per i giovani giornalisti e ripercussioni positive sull’indotto”. Il presidente ha dunque rivolto un ringraziamento agli operatori dell’informazione locale, per il prezioso lavoro che svolgono quoptidianamente e per aver seguito con attenzione e costanza, nonostante le difficoltà logistiche, l’attività della Giunta provinciale nel corso di questi anni anche nelle località più lontane dal capoluogo, in occasione delle sedute di Giunta fuori porta.