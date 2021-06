CGIL CISL UIL FENALT – TRENTINO * CONTRATTI PUBBLICI PAT: « SBLOCCHIAMO LA PA TRENTINA, OGGI ALLE 10.30 RITROVO ALLA SALA COOPERAZIONE E POI IN PIAZZA DANTE »

Sblocchiamo la PA Trentina. Manifestazione unitaria dei comparti pubblici. Ritrovo alle 10.30 in Sala della Cooperazione e successivo presidio in Piazza Dante

«Sblocchiamo PA Trentina» è il gioco di parole che unisce «pubblica amministrazione» e «Pat» ed è il titolo della manifestazione unitaria dei comparti pubblici. L’appuntamento è per oggi, venerdì 18 giugno: alle 10.30 ritrovo alla Sala della Cooperazione, segue il presidio in piazza Dante. La manifestazione, spiegano i segretari generali Luigi Diapro (Fp Cgil), Giuseppe Pallanch (Cisl Fp), Marcella Tomasi (Uil Fpl) e Maurizio Valentinotti (Fenalt) è «Per il rafforzamento della sanità pubblica, per la riorganizzazione delle Apsp, per l’innovazione della pubblica amministrazione, per il rinnovo dei contratti scaduti il 31 dicembre 2018.

La legge di assestamento deve prevedere risorse per rinnovare i contratti e riqualificare la Pubblica amministrazione. Riconoscere professionalità e competenze, assumere giovani e professionisti qualificati significa migliorare i servizi, sostenere la ripartenza economica, garantire presidi di salute, sicurezza, assistenza e giustizia sociale».