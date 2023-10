ENPA * ORSI: « CHIEDIAMO IL SEQUESTRO PROBATORIO DEGLI ANIMALI MORTI A BRESIMO E RONZONE, L’IPOTESI AVVELENAMENTO CONCRETA »

15.13 - lunedì 16 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Orsi. Nuova denuncia penale di Enpa: “Chiediamo sequestro probatorio degli animali morti a Bresimo e Ronzone. Ipotesi avvelenamento molto concreta”. L’Ente Nazionale Protezione Animali ha depositato questa mattina alla Procura di Trento una nuova denuncia penale, dopo il ritrovamento – lo scorso 11 ottobre – di due cadaveri di orso nel territorio dei Comuni di Bresimo e Ronzone. Come accaduto per F36, deceduta due settimane prima in circostanze non ancora chiarite, anche nel caso degli ultimi due orsi l’associazione animalista ipotizza i reati di uccisione di animali (articolo 544 bis del Codice Penale), uccisione di specie protetta (art 727 bis), uccisione di un esemplare di orso (art.30 legge 157/92).

L’Enpa, rappresentata dall’avvocato Valentina Stefutti, ha inoltre chiesto alla Procura di Trento di disporre il sequestro probatorio dei cadaveri dei due animali. Il sequestro probatorio, che l’associazione aveva sollecitato anche per F36, è finalizzato a dare ulteriore impulso alle indagini. Secondo la Protezione Animali, è prioritario compiere tutte le verifiche e le analisi necessarie ad accertare il possibile avvelenamento dei plantigradi.

«Da inizio anno sono morti ben 7 orsi, circa uno al mese. Una evidente anomalia che non ha precedenti e che è troppo significativa per pensare ad una semplice casualità. Quella dolosa, a nostro avviso, è più di una semplice possibilità: è quasi una certezza. In particolare – spiega Enpa – c’è il forte timore che gli animali siano stati avvelenati, tanto più che molte sostanze letali possono sfuggire ad esami superficiali. Ad avvalorare l’ipotesi dell’avvelenamento c’è anche il clima sociale e politico reso incandescente dalla guerra permanente che alcuni amministratori locali hanno scatenato per motivi elettorali contro orsi e lupi».