09.31 - giovedì 03 novembre 2022

Il giorno 11 novembre dalle ore 14:00 alle ore 16:00 saremo presenti per un sit in di protesta congiunto davanti il Palazzo della Provincia in Piazza Dante ” Senza Sanità non può esisterete un domani “

*

Giuseppe Varagone – UIL FPL Sanità

Luigi Diaspro – CGIL Fp

Beppe Pallanch – CISL Fp

Cesare Hoffer Nursing up

Paolo Panebianco – Fenalt