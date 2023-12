PARTITE IVA TRENTINO * “DONNE IN AZIENDA – L’INCLUSIVITÀ COME VALORE“: « CON MASCIA BALDESSARI E VALENTINA CHERUBINI, WORKSHOP SU ZOOM (12/12 – 18.00) »

08.47 - domenica 10 dicembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Confronto fra esperte sul tema. DONNE IN AZIENDA- L’INCLUSIVITÀ COME VALORE.

Riconoscere il valore della donna in azienda, il suo punto di vista e la ricchezza che può portare sono questi i temi del prossimo Workshop aperto a tutti organizzato dall’Associazione Consulenti e formatori Partite Iva Trentino che si terrà on line il 12 dicembre alle ore 18 su Zoom.

Un tema di grande attualità che deve entrare nelle aziende, nel tessuto sociale dove ancora oggi la figura femminile sta vivendo forti diseguaglianze. Un’organizzazione aziendale gerarchica, competitiva e verticale non funziona più: sono necessari nuovi punti di vista e una maggiore sensibilità ed attenzione. Proprio per questo serve l’adozione di una prospettiva tipicamente femminile.

Relatrici

Mascia Baldessari – Consulente Work&Life Balance e DE&I, certificazione parità di Genere e Family Audit

Valentina Cherubini – Consulente abilitata Family Audit e Gender Equality Manager, HR manager

Moderatrice

Sabrina Baldo – Pedagogista, Consulente e formatrice aziendale sui temi del Benessere lavorativo.

I temi che verranno trattati

Breve contestualizzazione del divario di genere (lavoro di cura/bilanciamento carichi e linea di carriera/e) e opportunità da cogliere in politiche generative di gender mainstreaming

La donna ed il suo valore in azienda

 diversità di prospettive e competenze

 capacità di risolvere problemi complessi da angolazioni diverse

 superare gli stereotipi e i bias cognitivi

La diversità come valore aggiunto

 ripensare ai divari come valorizzazione di diversi punti di vista

il divario che è positivo e porta ad incrementare la ricchezza dei punti di vista

 La diversità generativa di riflessioni plurime

 il valore aggiunto condiviso, per l’azienda e per il capitale umano quale leva strategico per attrattività, competitività e redditività

La differenza di genere una risorsa che va riconosciuta (capitalizzata?)

 il sottoutilizzo del genere femminile (gap occupazionale di genere?) penalizza tutti

 innovazione di pensiero e capacità di risolvere problemi complessi da angolazioni diverse

Leadership femminile quale asset generativo

 maggiore capacità di resilienza e di trovare soluzione pratiche e innovative

Leggere la diversità come valore

 comprensione più profonda e sinergia umana più ricca

 necessità pratica in un mondo in rapido cambiamento

 valorizzazione dell’unicità della singola persona