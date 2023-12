SAT * SCOMPARSA DI FRANCO GIACOMONI: « GRAZIE PRESIDENTE FRANCO, PER LA TUA SENSIBILITÀ PASSIONE E IMPEGNO »

17.54 - sabato 9 dicembre 2023

Il cordoglio di SAT per la scomparsa di Franco Giacomoni. È con immenso cordoglio che SAT si unisce al dolore per la scomparsa di Franco Giacomoni. Satino di lunga data, già Presidente della Sezione Povo, poi Presidente generale della SAT, ha seguito la presidenza del Premio SAT, tra i primi entusiasti promotori.

Dentro SAT ha rivestito, ancora, il ruolo di Presidente del Collegio dei Probiviri e non mancava mai la sua collaborazione alle attività culturali promosse dalla Biblioteca della Montagna SAT. Una delle sue ultime partecipazioni pubbliche è stata in occasione delle celebrazioni del 150° di fondazione della SAT sul palco con gli altri past president (Elio Caola, Piergiorgio Motter e Claudio Bassetti).

“Essere satino per un trentino significa essere dentro la società civile – diceva Giacomoni -. Il mio impegno e le mie soddisfazioni più grandi sono state quella di avere contribuito a costruire un grande rapporto con le sezioni anche fuori il dato istituzionale, e l’aver rilanciato una SAT attenta alla solidarietà e all’inclusività”. Alla guida del Premio SAT fino al 2022, Franco Giacomoni ha saputo segnalare premiati che, al di là dei loro intrinseci meriti nei rispettivi campi, hanno condiviso con tutti noi insegnamenti di vita ed esperienza.

Grazie Franco per la tua sensibilità, per la tua passione, per il tuo impegno.

La Presidenza e la Direzione di SAT

Video di Giacomoni: https://m.facebook.com/satcentrale/videos/i-presidenti-sat/463762499135821/