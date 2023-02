ON. URZÌ (COMMISSARIO FDI) * REPLICA A CARLO ANDREOTTI: « FRANCESCA GEROSA CANDIDATA IMPOSSIBILE? PUNTIAMO SU INTELLIGENZA, CAPACITÀ E PREPARAZIONE »

11.41 - lunedì 6 febbraio 2023

Egregio direttore Franceschi,

è con grande simpatia che ho letto nei giorni scorsi una divertente lettera al giornale del già presidente autonomista Carlo Andreotti sulla proposta di candidatura di Francesca Gerosa da parte di FdI alla presidenza della Provincia e che recitava testualmente così: “Non conosco personalmente Francesca Gerosa ma da quello che ho letto sulla stampa, da sue dichiarazioni e dal suo curriculum mi pare che si tratti di una persona intelligente, capace, preparata e, come tutte le persone dotate di queste caratteristiche, giustamente ambiziosa. Nessuna meraviglia che Fratelli d’Italia l’abbia presentata come candidata presidente della Provincia”.

Mi sono sentito, come commissario provinciale di Fratelli d’Italia graziosamente onorato per tanti riconoscimenti di qualità per la candidata che ho avuto il piacere oltre che la responsabilità di proporre: non capita tutti i giorni di vedere attribuire ad un politico tante qualità tutte assieme, intelligenza, capacità, preparazione. Sa, caro direttore, come si è conclusa la lettera? Che Fratelli d’Italia deve rinunciarci.

Esatto, dovrebbe rinunciarci perché non penserà mica Fratelli d’Italia di avere un presidente della regione e della provincia: “ Gli autonomisti in una logica di coalizione, praticamente obbligata stante la sciagurata legge elettorale, maggioritaria, possono anche accettare la presenza di Fratelli d’Italia ma non potrebbero mai accettare una presidenza di Fratelli d’Italia che nel suo stesso nome cozza inesorabilmente con il concetto di autonomia”. Scusi, signor Andreotti, ma cosa c’entra avere nel nome l’Italia con l’autonomia? Ma lei si vergogna di essere Italiano? Se lo fosse lo dica, potremmo comprendere meglio il Suo balbettio.

Dopo questa perla di saggezza del non compianto presidente della Provincia Carlo Andreotti ho avuto la conferma di quanto avulsa possa essere la politica talvolta rispetto all’interesse dei cittadini: anzi proprio le parole di Andreotti dimostrano quale sforzo siamo ancora chiamati a fare per lasciare nel dimenticatoio profondo questa datata logica dei vecchi baroni della politica locale e pensare ad un Trentino dinamico, inserito in un quadro di sviluppo che sappia confrontarsi con le realtà vicine, investendo sulla autonomia come opportunità e non limite.

Insomma, caro antico ed ex presidente Andreotti, per fortuna la vostra generazione di padroni dell’autonomia oggi è superata da quella che, come lei ci aveva illusi potesse condividere, punta su “intelligenza, capacità, preparazione”, quello di cui ha bisogno il Trentino. Lei rimanga con i suoi spettri del passato e gli ossequiosi inchini alle vecchie declinazioni della politica dei salotti con l’odore della naftalina. Noi corriamo verso il futuro. Puntando su intelligenza, capacità e preparazione. Di cui non ci vergogniamo, anzi, di cui siamo fieri. Un po’ di vergogna dovrebbero provarla altri. Ogni riferimento è del tutto casuale.

Alessandro Urzì

Commissario provinciale Fratelli d’Italia Trentino.