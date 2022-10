CANALE 5 – “ STRISCIA LA NOTIZIA “: « ANCHE IL VIROLOGO STAR MATTEO BASSETTI TRA I TRUFFATI, MORELLO CONTINUA LA SUA INCHIESTA SUL MARKETING ONLINE »

17.09 - lunedì 10 ottobre 2022

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:35) torna la rubrica “Malattie aberranti” di Moreno Morello, dove i protagonisti sono gli sciacalli del marketing online che sfruttano impropriamente l’immagine di personaggi famosi per vendere presunti prodotti curativi e miracolosi. Dopo Fedez e Vanessa Incontrada, questa volta a essere stato usato a sua insaputa è la star dei virologi Matteo Bassetti – testimonial di una lunga serie di prodotti naturali (antiparassitari, antifungini, antidolorifici, cardiotonici, ecc.), tra cui Reduslim, spacciato come un preparato dalle proprietà dimagranti -, che all’inviato del Tg satirico dichiara: «Si sono appropriati della mia immagine e della mia reputazione per vendere dei prodotti che io non so neanche bene a cosa servano. Sono tutte false notizie. Ci sono molte persone che sono state fregate». Bassetti, per mezzo del suo avvocato, ha anche presentato due esposti alla Procura di Genova. Ma è stata chiesta l’archiviazione, nonostante un’indagine della polizia postale.

Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia.