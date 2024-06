ON. URZÌ (FDI) * BOLZANO – ESPLOSIONE ALUMINIUM: «LA SICUREZZA SUL LAVORO È PRIORITÀ ASSOLUTA, VICINANZA ALLE VITTIME DELL’INCIDENTE»

10.51 - venerdì 21 giugno 2024

“Esprimo a nome di tutta la comunità politica di Fratelli d’Italia del Trentino Alto Adige la più profonda vicinanza alle vittime del drammatico incidente sul lavoro presso lo stabilimento Aluminium di Bolzano. Un bilancio drammatico che non ci lascia indifferenti e che ci ricorda come ogni giorno debba essere posta fra le priorità l’attenzione per il mondo del lavoro e la sua sicurezza. Saranno le indagini a individuare cause ed eventuali responsabilità: in questo momento è necessario testimoniare che l’evento non potrà che indurre a rafforzare i necessari presidi a tutela dei lavoratori, in ogni campo.

Il polo industriale a Bolzano sud è un distretto di eccellenza a livello nazionale e deve continuare a svolgere la sua funzione di traino economico e di opportunità per il mercato del lavoro locale. Ma questa è la ragione in più per cui sarà necessario capire cosa possa essere successo e quali ulteriori strumenti mettere a disposizione di chi quotidianamente esce da casa per contribuire al benessere della propria famiglia e ha il diritto di rientrarvi la sera”. Lo dice Alessandro Urzì, deputato e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia del Trentino Alto Adige.