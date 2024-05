OSSERVATORIO AMBIENTALE E SICUREZZA LAVORO * CIRCONVALLAZIONE FERROVIARIA TRENTO LOTTO 3A: « LA CONFERENZA ALLE GALLERIE DI PIEDICASTELLO (17/5 -9.30) »

15.11 - mercoledì 8 maggio 2024

L’Osservatorio Ambientale e per la sicurezza del lavoro della Circonvallazione ferroviaria di Trento lotto 3A, ha in programma la prossima Conferenza informativa “Infrastrutture strategiche tra criticità e opportunità. Il Bypass di Trento: effetti vibrazionali e tecniche di mitigazione” che si terrà venerdì 17 maggio presso le Gallerie di Piedicastello a Trento.

L’appuntamento si inquadra nei compiti istituzionali dell’Osservatorio per l’informazione della cittadinanza perché conosca e possa valutare le conseguenze, in fase d’esecuzione come d’esercizio, dell’opera sul nostro territorio.

I lavori nel corso della mattinata illustreranno sia le tecniche più aggiornate relative all’opera sia le esperienze affrontate in contesti altrettanto, se non più delicati, di quello del Bypass di Trento. Nel pomeriggio si proseguirà con la parte dedicata alle domande del pubblico ed alle risposte dei relatori. Chiuderà la Conferenza una tavola rotonda con alcuni rappresentanti del territorio con lo scopo di collocare l’opera nel quadro del progetto europeo, tratteggiando i nuovi equilibri urbani della città di Trento e lo sviluppo della stessa che ne potranno conseguire.

La partecipazione ai lavori in presenza o in collegamento streaming è garantita previa iscrizione sul sito dedicato: www.cvtn.it raggiungibile anche tramite QR code presente sulla locandina.