MARINI (MISTO) – INTERROGAZIONE * BARTOLINI E GEODIS: « INIZIATIVA GIUDIZIARIA DELLA PROCURA DI MILANO VERSO LE SOCIETÀ, CI SONO VALUTAZIONI SU POSSIBILI RICADUTE IN TRENTINO? »

09.27 - martedì 29 agosto 2023

Interrogazione.In un approfondimento del mensile LaViaLibera del febbraio 2023 si analizza la situazione del settore dei trasporti laddove si utilizza un sistema di appalti e subappalti per sfruttare i lavoratori, non pagare le tasse né i contributi, il quale finora non è stato intaccato perché funzionale all’economia;

nell’approfondimento si fa ampio riferimento al caso della storica azienda italiana Bartolini che nel 2021 ha dichiarato un volume d’affari di un miliardo e 784 milioni di euro e che, insieme a Geodis, è stata oggetto di indagini della guardia di finanza di Milano;

secondo le accuse del pubblico ministero della Procura di Milano Paolo Storari, Bartolini non solo evade il fisco ma opera nel settore dei trasporti “un sistematico sfruttamento dei lavoratori” attraverso fatture per operazioni giuridicamente inesistenti e forme di caporalato. Il numero di lavoratori coinvolti, che solo nel 2021 superava quota cinquemila, è così alto che Bartolini “pare porsi come una sorta di nuovo potere, ufficioso ma molto effettivo, penetrante, opaco, vero regolatore dei processi lavorativi e alternativo allo Stato. E così la costante violazione delle regole diventa normalità in un contesto dove le pratiche illecite vengono accettate e in qualche modo promosse” (L’impero fondato sull’evasione fiscale – di Rosita Rijitano, La Via Libera, febbraio 2023);

evidentemente la vicenda che è culminata con il sequestro preventivo di ben 102 milioni di euro a Brt-Bartolini, alla multinazionale francese Geodis Cl e ad Antonio Suma, un intermediario che forniva manodopera alle due società, non può considerarsi confinata al solo territorio lombardo posto che anche sul territorio trentino operano numerosi corrieri per conto delle predette società;

in data 12 novembre 2021 veniva approvata la delibera giuntale 1901 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni criminali che interessano il territorio trentino, tra la Provincia autonoma di Trento e la Procura della Repubblica di Trento”. Le finalità del protocollo erano quelle di favorire la cooperazione interistituzionale e lo scambio di informazioni tra il potere esecutivo e il potere giudiziario. Per il raggiungimento di tali finalità si conveniva che le principali azioni da realizzare fossero costituite da: (1) momenti di incontro fra la Procura e la Provincia per l’esame delle situazioni di interesse; (2) l’inoltro da parte della Provincia alla Procura di segnalazioni riguardanti situazioni meritevoli di approfondimento;

tutto ciò premesso si interroga il presidente della Provincia per sapere

1. se gli uffici provinciali con competenza in materia di controlli sui luoghi di lavoro, anche in collaborazione con le autorità statali con competenza in materia fiscale e previdenziale, abbiano svolto accertamenti o studi di settore in ordine alla condizione dei lavoratori nell’ambito della logistica sul territorio della provincia di Trento e, in caso positivo, quale sia stato l’esito;

2. se nell’ambito delle attività svolte per gli effetti del Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni criminali che interessano il territorio trentino, siglato tra la Provincia autonoma di Trento e la Procura della Repubblica di Trento siano state fatte valutazioni rispetto alle possibili ricadute sul territorio provinciale dell’iniziativa giudiziaria promossa dalla Procura di Milano nei confronti delle società Bartolini e Geodis.

A norma di regolamento, si chiede risposta scritta.

*

Cons. prov. Alex Marini