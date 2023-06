APT ROVERETO VALLAGARINA (TN) * “MONTE BALDO BIKE”: « DUE GIORNI DI SPORT E DIVERTIMENTO, PER GRANDI E PICCOLI (1-2/7) »

09.20 - mercoledì 28 giugno 2023

Sabato e domenica la “Monte Baldo Bike”. Torna sabato e domenica prossimi sulle incantevoli montagne sopra ad Avio la “Monte Baldo Bike”, la gara ciclistica organizzata dalla Società Ciclistica Avio con il supporto dell’Apt Rovereto Vallagarina e Monte Baldo.

Saranno due giorni di sport e divertimento per grandi e piccoli che avranno come punto di partenza e arrivo la località Dossioli, sul Monte Baldo aviense.

Nella giornata di sabato 1° luglio ci sarà la parte più sportiva della manifestazione, completamente dedicata alle categorie giovanili degli esordienti e degli allievi che al mattino si sfideranno per il secondo “Trofeo Cassa Rurale Vallagarina”. Nel pomeriggio entreranno in gioco i giovanissimi con il settimo “Trofeo Falconeri” e il “Promozionale” per i bambini dai 5 ai 16 anni.

Domenica 2 luglio sarà invece una giornata dedicata al cicloturismo, con la “Monte Baldo Bike Day” che racchiude una serie di eventi sportivi e di promozione turistica tesi a valorizzare l’attività ciclistica e lo straordinario territorio del Monte Baldo.

Dalle 9.00 alle 12.00 la Società Ciclistica Avio garantirà due ristori gratuiti a tutti coloro che pedaleranno sul Monte Baldo, secondo l’itinerario loro più congeniale. I due stand saranno aperti in località Dossioli, di fronte al centro turistico sportivo raggiungibile con tutte le biciclette, e a malga Lavacchio, adatto alle Mountain bike o gravel.

Il presidente di SC Avio Antonio Benvenuti esprime la sua gratitudine a tutti coloro che, con modalità differenti, hanno contribuito alla realizzazione dell’edizione 2023 della Monte Baldo Bike. “Anche quest’anno – sottolinea Benvenuti – il sodalizio tra il Comune di Avio, l’Apt e Sc Avio ha dato prova di grande impegno e competenza progettando un’iniziativa di successo che coinvolgerà i ciclisti, le loro famiglie e tutti coloro che amano vivere nella natura. Il Monte Baldo farà da splendida cornice a momenti di gioia e di relax indimenticabili.”

Esprime entusiasmo per l’iniziativa il presidente dell’Apt Rovereto Vallagarina e Monte Baldo Giulio Prosser: “Certi dell’importanza della manifestazione – dice – è con piacere che Apt Rovereto Vallagarina e Monte Baldo lavora in sinergia con SC Avio per l’evento “Monte Baldo Bike”. Un’iniziativa a carattere sportivo e formativo per appassionati ciclisti, che è anche un importante momento di promozione del Parco del Monte Baldo Aviense, un luogo ideale per gli amanti della due ruote che possono respirare aria buona, lontano dalle rotte del turismo di massa e rigenerarsi in natura gustando anche i sapori offerti dalle malghe, baite e rifugi del territorio. Facile da raggiungere, impossibile da dimenticare, chiunque si addentri nei boschi e prati del Monte Baldo troverà quanto cerca da una vera vacanza in natura.”

Mariano Lotti, referente Comitato Organizzatore della Monte Baldo Bike, ha abilmente coordinato la realizzazione del percorso che ha visto coinvolti genitori e tecnici SC Avio in un lavoro incessante da fine febbraio a tutto giugno. Duecento ore di impegno costante che hanno permesso di disegnare un tracciato spettacolare nel quale trovano spazio alcuni passaggi divertenti per le categorie esordienti e allievi che si sfideranno per il campionato provinciale trentino. Il percorso per la

categoria giovanissimi ricalcherà quello sperimentato lo scorso anno con qualche piccola variante in grado di renderlo ancora più interessante.