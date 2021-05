CONSIGLIO PROVINCIA TRENTO * COVID: SEGNANA, « PER 19 MILA PERSONE FRAGILI ESENTI DA TICKET APERTE LE PRENOTAZIONI PER LE INOCULAZIONI DI PFIZER »

Poco fa in Consiglio provinciale, prima della chiusura dei lavori della sessione consiliare in aula, l’assessora Segnana ha informato i consiglieri della decisione presa dal gruppo di lavoro dell’Azienda sanitaria sulla base della disponibilità di vaccini e delle dosi che stanno arrivando, di aprire le prenotazioni, a partire da questo fine settimana, per tutti gli esenti ticket per la somministrazione del vaccino Pfizer.

Si tratta – ha spiegato Segnana – di circa 19.000 persone appartenenti a questa categoria di persone fragili. Altra novità: le vaccinazioni si potranno chiedere e ottenere anche presso i medici di medicina generale, in quanto le dosi di questo vaccino si possono conservare in frigo una volta scongelate.