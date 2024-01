CASAPOUND * CASO ILARIA SALIS: « VERGOGNOSA LA BEATIFICAZIONE MEDIATICA DI ELEMENTI CHE RIPORTANO AL CLIMA DEGLI ANNI DI PIOMBO »

17.35 - mercoledì 31 gennaio 2024

Caso Ilaria Salis, CasaPound: “vergognosa la beatificazione mediatica di elementi che riportano al clima degli anni di piombo ”.

La campagna di beatificazione di Ilaria Salis in corso su tutti gli organi di stampa non ha nulla a che vedere col garantismo, ma con la difesa di un principio che è stato proprio della guerra civile e degli anni di piombo, ovvero lo squallido tentativo di difendere e sollevare dalle proprie responsabilità “una dei loro”, facendo passare la Salis come ingenua e innocente maestra elementare per caso capitata nelle maglie delle carceri ungheresi nonostante le azioni perpetrate contro una fazione giudicata avversa. Nel corso degli anni, gli stessi media hanno colpevolmente ignorato le decine di italiani sepolti vivi nelle carceri di mezzo mondo.

La levata di scudi in sua difesa dimostra la volontà di continuare a perpetrare il clima di odio e di divisione che dalla guerra civile ad oggi, passando dagli anni di piombo, viene continuamente fomentata dalla sinistra istituzionale. È un vomitevole tentativo di legittimare aggressioni contro chi venga identificato come ‘fascista’, in perfetto stile anni settanta.

La sinistra moderata e progressista si sta dimostrando nuovamente per quello che è: complice e connivente dell’antifascismo violento che altro non è se non il cane da guardia del progressismo borghese. È in atto un tentativo di legittimare le aggressioni a chi venga identificato come ‘fascista’, che del resto è coerente con le spinte sempre più pressanti per vietare le commemorazioni delle vittime dell’antifascismo, a cominciare da quelle che, da 46 anni, si tengono davanti alla sezione di Acca Larentia. In questo modo, la distinzione tra sinistra moderata ed estrema, tra antagonismo e progressismo borghese, tra centri sociali e salotti si dimostra per quella che è: un mero gioco delle parti che cela una complicità sostanziale, in nome dell’antifascismo violento.