PAT * MOBBING NEL PUBBLICO IMPIEGO: SEGNANA, « IMPORTANTE PREVENIRE IL FENOMENO, PRIMA DI ARRIVARE AL CONTENZIOSO »

14.18 - mercoledì 17 maggio 2023

Mobbing, Segnana: lavorare per la prevenzione. L’assessore provinciale alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana è intervenuta questa mattina in apertura del convegno sul tema “Il mobbing nel pubblico impiego un male silenzioso”, promosso da Fenalt presso la Sala della Filarmonica a Trento. Quello del mobbing, ha sottolineato Segnana è un tema diventato di particolare attualità da alcuni anni. Si tratta, ha detto, di un fenomeno che ha effetti sulla sfera personale di chi lo subisce ma anche sul benessere generale e sulle organizzazioni lavorative, quindi anche con costi che gravano sulla gestione generale. “Prima di arrivare al contenzioso – ha sottolineato l’assessore – è importante lavorare per prevenire il fenomeno”.

La Provincia, ha aggiunto Segnana, vuole mettere a disposizione dei lavoratori e della comunità una rete di servizi per dare un supporto, nell’ottica di affrontare meglio situazioni di disagio, favorendo il confronto e il dialogo anche per inquadrare correttamente i fenomeni che si manifestano.

Di questa rete, ha spiegato l’assessore, fa parte il Comitato unico di garanzia, che ha un ruolo propositivo, consultivo e di verifica; c’è poi il Consigliere di parità, figura istituzionale di garanzia incardinata presso il Consiglio provinciale, che ha l’obiettivo di combattere le discriminazioni di genere e il mobbing nei luoghi di lavoro, offrendo la propria consulenza, il consigliere produce anche una relazione sull’attività che offre una fotografia interessante della realtà; c’è inoltre il Consigliere di fiducia, figura di garanzia a cui viene affidato il compito di ascoltare i dipendenti che si sentono vessati o molestati e di intervenire per evitare l’aggravarsi della situazione e ristabilire un clima di equilibrio e di rispetto. “C’è quindi la possibilità – ha evidenziato l’assessore – di favorire l’incontro e il dialogo per affrontare i problemi e trovare una soluzione prima di arrivare alla fase contenziosa”.

E’ intervenuto anche il direttore generale di Apss Antonio Ferro che ha parlato di un tema delicato al quale l’Azienda sta riservando grande attenzione, collaborando con l’assessorato e con il sindacato, col quale si sta facendo fronte comune.

Nel convegno, evidenzia il programma dei lavori, si è affrontato il mobbing come fenomeno sociologico e come fattispecie giuridica, trattando anche dei profili medico legali e delle conseguenze psicologiche, e comprendendo anche le proposte di intervento.