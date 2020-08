LAV – ROMA * ORSI TRENTINO: « CONVIVERE CON GLI ESEMPLARI IN SICUREZZA, LA NOSTRA GUIDA PRATICA PER UNA VICINANZA PACIFICA CON QUESTI MAGNIFICI ANIMALI »

Convivere con gli orsi, in sicurezza: guida pratica della LAV. Gli orsi sono maestosi animali selvatici che possono percorrere anche 20 km al giorno ed è proprio per la loro natura di animali selvatici che, ad esempio, l’Orso M49 poche settimane fa è fuggito, per la seconda volta, dalla prigione del Casteller in Trentino.

Conoscere gli orsi e rispettare la loro natura, è la 1° fondamentale regola per una convivenza pacifica con questi magnifici animali.

Ecco una Guida pratica, fornita dalla LAV, ai comportamenti corretti da mettere in atto se si incontra un orso:

Se avete la fortuna di intravedere l’orso in lontananza, rimanete fermi a osservarlo. Non avvicinatevi mai e rimanete sempre a distanza di sicurezza, scegliendo di cambiare percorso per evitare di avvicinarsi.

Per evitare di incontrare un orso sul vostro cammino, è sufficiente produrre dei rumori (es. parlare) in modo che l’animale percepisca la vostra presenza e si allontani.

Se passeggiate con il vostro cane ricordate di tenerlo al guinzaglio e sotto controllo, perchè siete nell’habitat dell’orso ed è preferibile evitare che il vostro quattrozampe si avvicini troppo: questa curiosità potrebbe disturbare l’orso (o altri animali)! Rinunciate a frequentare zone insieme al vostro cane dove sono state segnalate mamme orse con i loro piccoli.

Non avvicinatevi mai ai cuccioli di un orso. Allontanatevi subito perché la loro madre sarà probabilmente vicina e potrebbe reagire a protezione dei suoi piccoli, come farebbe una mamma di qualsiasi specie!

Non date mai cibo ad animali selvatici e non abbandonate rifiuti organici nel bosco o nelle sue vicinanze, né nei pressi di rifugi. Tutti i rifiuti devono essere riportati a casa, oppure depositati in bidoni della spazzatura non accessibili agli animali selvatici. È molto importante che gli orsi non associno fonti alimentari con la presenza umana, per evitare conflitti.

In caso di improvviso incontro con un orso a distanza ridotta, mantenete la calma e non urlate, ma parlate per farvi riconoscere. Non lanciate contro l’orso pietre o bastoni, non scappate di corsa e non arrampicatevi su un albero perchè questi comportamenti lo metterebbero in allarme. Rimanete fermi e calmi: se l’orso rimane fermo, allontanatevi lentamente, indietreggiando o muovendovi lateralmente. Se l’orso dovesse seguirvi, fermatevi e mantenete la vostra posizione.

Gli orsi non attaccano l’uomo come preda, ma potrebbero farlo per difendersi, ecco perchè occorre muoversi con prudenza nel suo habitat evitando di avvicinarsi all’orso. Nel raro e malaugurato caso di un attacco, rimanete immobili: con grande probabilità l’orso si fermerà vicino a voi senza alcun contatto fisico. Se l’attacco dovesse arrivare al contatto, distendetevi a terra a faccia in giù, coprendovi il collo con le mani. Rialzatevi solo quando l’orso si sarà allontanato e segnalate l’accaduto al Parco e ai Carabinieri-Forestali.