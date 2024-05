PAT * GIORNATA CROCE ROSSA: « SUL NOSTRO TERRITORIO IL COMITATO LOCALE È COMPOSTO DA 3.000 VOLONTARI, DI CUI 2.500 ATTIVI »

14.29 - mercoledì 8 maggio 2024

Oggi è la Giornata mondiale della Croce Rossa. Ricorre oggi la Giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, un’occasione importante per ricordare il lavoro di soccorso svolto ogni giorno dai tanti volontari che compongono e animano questa associazione. Sul nostro territorio il Comitato locale è composto da circa 3.000 volontari, di cui 2.500 attivi con quasi 700 under 30, ed opera con forte impegno in favore della comunità trentina e non solo, sia in attività di soccorso sanitario, di emergenza e solidarietà, ma anche all’interno del sistema della Protezione civile, dove svolge un ruolo prezioso, come ricorda l’assessore provinciale alla salute e politiche sociali. E alcuni giorni fa è arrivato anche un riconoscimento importante al Comitato trentino, con la medaglia d’oro al merito ad Alessandro Brunialti, al vertice della locale associazione fin dal 2009, evidenzia ancora l’assessore alla salute ringraziando i tanti volontari che quotidianamente si mettono a disposizione degli altri con generosità e abnegazione.