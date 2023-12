POLIZIA DI STATO – MILANO * CUGGIONO: « 140 CHILI DI DROGA E ARMI IN CASA, ARRESTATE TRE PERSONE » (VIDEO)

10.14 - venerdì 29 dicembre 2023

Cuggiono (MI), 140 chili di droga e armi in casa: la Polizia di Stato arresta 3 persone.

La Polizia di Stato, nell’ambito dei servizi nella provincia milanese volti al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha arrestato una coppia di cittadini italiani (un uomo di 36 anni con precedenti per reati in materia di stupefacenti e una donna di 34 anni con precedenti per reati contro il patrimonio) e un cittadino marocchino di 32, pluripregiudicato per reati in materia di armi, stupefacenti, contro la persona e contro il patrimonio, e ha sequestrato un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, armi da fuoco e relativo munizionamento e denaro contante.

Gli agenti della 6^ Sezione “Contrasto al Crimine Diffuso” della Squadra Mobile, in esito alla costante attività di accertamento e acquisizione di informazioni utili all’individuazione di persone dedite al traffico di droga, hanno focalizzato l’attenzione su un cittadino marocchino che avrebbe detenuto un ingente quantitativo di sostanza stupefacente e di armi in un appartamento a Cuggiono (MI). Mercoledì mattina i poliziotti hanno effettuato una perquisizione nel suo appartamento e hanno rinvenuto e sequestrato 36mila euro.

I successivi accertamenti esperiti dagli investigatori hanno permesso di risalire a un appartamento/magazzino del cittadino marocchino, ubicato nella stessa corte condominiale, e abitato da una coppia di cittadini italiani. La perquisizione domiciliare effettuata ha permesso di rinvenire e sequestrare un fucile d’assalto AKM47 con caricatore e circa 100 cartucce, una pistola semiautomatica con matricola abrasa, una pistola scacciacani modificata per sparare, fucile a pompa e un visore notturno. Oltre alle armi, all’interno dell’abitazione sono stati poi trovati 138 kg di hashish, 1,4 kg di eroina, 700 gr di marijuana, 50 gr di cocaina e 700 gr di sostanza da taglio, una macchina per il sottovuoto, 4 bilancini di precisione, materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente e 2.200 euro.

Le tre persone sono state arrestate per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi da guerra e di armi clandestine, e associate presso la Casa Circondariale “Francesco Di Cataldo” di Milano San Vittore a disposizione dell’autorità giudiziaria.