COMUNE TRENTO * “VOLLEY S3 IN PIAZZA”: « AL PARCO DI MELTA PER AVVICINARE I PIÙ GIOVANI ALLA PALLAVOLO / IANESELLI, “VI AUGURO DI APPASSIONARVI A QUESTO SPORT“ »

12.53 - mercoledì 28 settembre 2022

Al parco di Melta il “Volley S3” per avvicinare i più giovani alla pallavolo. Stamattina la visita del sindaco Ianeselli: “Vi auguro di appassionarvi a questo bellissimo sport”

Circa 500 bambini e bambine delle scuole provinciali hanno animato questa mattina i numerosi campi allestiti al parco di Melta; la Federazione Italiana Pallavolo ha infatti individuato la città di Trento per ospitare una delle cinque tappe della manifestazione “Volley S3 in piazza”. Nel pomeriggio sarà la volta di un centinaio di atlete e atleti delle società sportive del territorio.

Il Volley S3 è un progetto educativo-sportivo promosso dalla Federazione italiana pallavolo rivolto ai più piccoli che si avvicinano al volley.

Dopo lo stop causato dalla pandemia legata al Covid-19, la Fipav vuole rinnovare e intensificare il suo impegno nella promozione degli eventi di piazza che fanno del coinvolgimento dei più giovani il loro punto di forza.

Durante la mattinata il sindaco di Trento Franco Ianeselli ha sottolineato come “a Trento il volley non è uno sport qualsiasi. Nel nostro palazzetto giocano alcuni dei campioni d’Europa e del mondo, ragazzi che ancora si divertono a giocare: è evidente che è così, basta guardarli in faccia durante le partite. Vi auguro di appassionarvi a uno sport. Adesso state provando la pallavolo, magari più avanti deciderete di fare qualcos’altro. L’importante è trovare la disciplina che fa per voi, che va meglio per il vostro carattere, che vi permette di muovervi, di stare insieme, di alleggerire i pensieri”.