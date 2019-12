BISESTI (LEGA) * RACCOLTA FIRME STOP MES: « SUCCESSO SENZA PRECEDENTI, RISULTATI SUPERIORI ALLE ATTESE »

BISESTI: “SUCCESSO SENZA PRECEDENTI PER LA RACCOLTA FIRME STOP MES CON RISULTATI SUPERIORI ALLE ATTESE”.

“Siamo molto soddisfatti: solo qualche ora fa abbiamo iniziato la raccolta firme per dire Stop al Mes e ora contiamo già migliaia di sottoscrizioni in Trentino. Sono tantissimi i cittadini che si sono precipitati ai nostri gazebi per dire no ad una riforma ammazza-Stati, ad una riforma inutile e soprattutto dannosa per la nostra economia.

Tutti coloro che non sono ancora riusciti a passare per firmare, lo potranno fare online sul sito legaonline oppure direttamente ai gazebo che saranno presenti anche nella giornata di domani in alcuni comuni del Trentino. La politica di partecipazione e confronto continua su temi concreti e di forte rilevanza per il benessere del nostro Paese”.

Questo quanto dichiarato con una nota dal Segretario della Lega Salvini Trentino Mirko Bisesti