OLIVI (PD) * MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA: « DONNE VITTIME DI VIOLENZA CON FIGLI MINORI, È URGENTE AUMENTARE GLI “ALLOGGI RIFUGIO” »

15.59 - martedì 29 novembre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Urgente aumentare gli alloggi rifugio per le donne vittime di violenza con figli minori. Aumentano le denunce di violenze e maltrattamenti in famiglia e sono oltre 100 le donne che nel 2021 si sono rivolte agli appositi servizi residenziali per ricevere accoglienza. Ma meno del 10% dei suddetti servizi sono approntati per la protezione di donne con figli minori la cui esigenza principale è quella di trovare alloggio in un regime di massima protezione rispetto al rischio di condotte violente, intrusive o dannose.

Sono solo otto infatti i posti disponibili in Trentino per le case rifugio.

Sono questi i dati contenuti nella risposta alla mia interrogazione odierna in Consiglio provinciale forniti dall’assessora Segnana.

Si tratta di una dotazione assolutamente insufficiente a rispondere all’esigenza crescente di protezione delle donne maggiormente esposte al rischio le quali, spesso in situazioni di emergenza, oggi si vedono costrette a trovare collocazione in alloggi fuori provincia o in strutture alberghiere.

E’ necessario incrementare la dotazione delle case rifugio e soprattutto orientarle all’accoglienza di nuclei costituiti anche dai figli minori.

La Giunta ha riconosciuto la cogenza del problema e ora deve agire in fretta non solo, come preannunciato, istituendo una nuova struttura per alloggi rifugio ma anche incrementando il convenzionamento con enti e associazioni che possono garantire una accoglienza ai nuclei familiari più esposti al rischio con particolare riguardo alla tutela anche psicologica dei minori.

*

Alessandro Olivi

Consigliere provinciale Pd