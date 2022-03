TRENTINO AUTONOMISTA LIBERO * CARO BOLLETTE: VETTORE, « IL NOSTRO PARTITO AD OGGI HA RACCOLTO 2.000 FIRME, PER RIDARE L’ENERGIA AI TRENTINI »

18.09 - martedì 22 marzo 2022

Trentino Autonomista Libero: 2.000 firme per ridare l’energia ai trentini. Il tema dell’energia, sopratutto sul nostro territorio complici le circostanze geopolitiche, sembra essere tornato di moda tra le forze politiche nostrane forti anche dell’esclusività legislativa che il nostro statuto speciale attribuisce tra i poteri alla nostra provincia.

Quello che l’opinione pubblica non sa ancora è che il nostro Partito Trentino Autonomista Libero -forte della sua capillarità attuata attraverso i gazebo nelle piazze di tutti i comuni del Trentino- è da tempo che porta avanti una raccolta firme sull’energia del Trentino.

Ad oggi abbiamo raccolto più di 2.000 firme per sensibilizzare chi ci governa sulle potenzialità che il Trentino possiede in materia di energia, perché l’energia è AUTONOMIA.

Non solo il tema dell’energia ci è caro, ma anche quello dell’acqua altro punto fondamentale e alla base del nostro programma politico.

Ci tengo a sottolineare come oggi 22 marzo sia la giornata mondiale dell’acqua e come in Italia a oggi si sia perso, sopratutto nelle grandi città, più di 1 miliardo di metri cubi di acqua per la gestione e la situazione disastrosa degli acquedotti. Ad oggi il nostro paese risulta ultimo nella classifica europea per investimenti pro capite destinati alla sistemazione degli acquedotti.

Anche l’acqua è AUTONOMIA e noi lavoreremo per rendere più efficienti i nostri acquedotti perché meno acqua sprechiamo più la nostra comunità ne avrà un beneficio diretto.

Il nostro partito, Trentino Autonomista Libero, è contento di sentire che la stessa strada è percorsa da molti altri partiti politici ed è disponibile ad un confronto costruttivo per il bene della comunità non dimenticando mai che però tali temi non devono dimostrarsi solamente buone intenzioni ma trasformasi in atti concreti.

*

ADRIANO VETTORE

Segretario politico