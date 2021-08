UNIONE COMMERCIO TURISMO – SEZIONE ROVERETO (TN) * RIQUALIFICAZIONE: « AL VIA IL BANDO PER I CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO, MARTEDÌ 31 AGOSTO ALLE 15.30 IL WEBINAIR ILLUSTRATIVO »

Rovereto, Bando per i contributi a fondo perduto domani – martedì 31 agosto alle 15.30 il webinair illustrativo.

L’Unione Commercio e Turismo a supporto degli operatori economici. La scadenza delle domande è fissata per venerdì 10 settembre 2021.

Come già lo scorso anno, l’Unione Commercio e Turismo organizza un webinair on line gratuito per illustrare le modalità di accesso al “Fondo per il sostegno e la riqualificazione delle attività economiche esistenti sul territorio del Comune di Rovereto”, promosso dal Comune di Rovereto, che mette a disposizione la cifra di 500.000 euro, per finanziare le spese sostenute dalle aziende beneficiarie per interventi di riqualificazione interna ed esterna finalizzati a migliorare l’immagine e la fruizione degli spazi interni ed esterni della sede aziendale, nonché per interventi di riqualificazione organizzativa/gestionale con una percentuale del 50% per una spesa massima ammissibile pari ad euro 30.000 (iva esclusa) per un contributo massimo pari ad euro 15.000.

Possono partecipare al bando tutte le attività economiche già insediate, attive e aperte al pubblico con accesso e vetrine posti a piano terra e visibili sulla pubblica via (esercizi commerciali, di servizio, edicole, attività artigianali con vendita al pubblico, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico, ecc.).

L’incontro è in programma

DOMANI – MARTEDI’ 31 AGOSTO 2021 alle ore 15.30 su piattaforma Google Meet