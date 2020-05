PAT * SPETTACOLO: « UN FONDO DI 20 MLN A SOSTEGNO DELLE REALTà DELLE ARTI PERFORMATIVE, DOMANDE ONLINE ENTRO LE 16 DEL 25 MAGGIO »

Domande online entro le 16 del 25 maggio. Per lo spettacolo un fondo emergenza coronavirus.

Un fondo di 20 milioni di euro a sostegno delle realtà delle arti performative che nel 2019 non hanno ricevuto contributi provenienti dal Fondo Unico dello Spettacolo (FUS): è stato costituito a livello nazionale a seguito dell’approvazione del D.L. 18 dello scorso marzo e del D.M. 23 aprile 2020. Le risorse verranno ripartite in parti uguali per ciascun beneficiario e verranno devolute ai soggetti che presenteranno domanda nel rispetto di quattro requisiti: prevedere nello statuto o nell’atto costitutivo lo svolgimento di attività di spettacolo dal vivo; avere sede legale in Italia; non aver ricevuto nel 2019 contributi dal FUS; aver svolto tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 un minimo di 15 rappresentazioni e aver versato contributi previdenziali per almeno 45 giornate lavorative, o in alternativa, aver ospitato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020, un minimo di 10 rappresentazioni, essendo in regola con il versamento dei contributi previdenziali.

Le domande potranno essere presentate utilizzando unicamente i modelli predisposti, disponibili sulla piattaforma online della Direzione Generale Spettacolo e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 16 del 25 maggio 2020.

Per maggiori informazioni e per accedere alla piattaforma informatica è possibile consultare il sito www.spettacolodalvivo.beniculturali.it