QUESTURA DI TRENTO * « DENUNCIATO UN UOMO DELLO SRI LANKA DI 48 ANNI RESPONSABILE DEL FURTO DI UNA SHOPPING-BAG »

Gli investigatori della Squadra Polizia Giudiziaria del Commissariato di P.S. di Riva del Garda hanno identificato e segnalato all’Autorità Giudiziaria un uomo dello Sri lanka di 48 anni, responsabile del furto di una shopping-bag, contenente articoli acquistati presso i mercati di Natale di Trento, ai danni di una signora residente ad Arco.

Nella serata del 10 dicembre scorso, la denunciante in compagnia di due amiche, si fermava per un breve sosta presso un noto ristorante di Mori, al termine della cena si allontanava dimenticando sul tavolo la propria shopping-bag, contenente articoli acquistati nel pomeriggio nei mercatini di Natale di Trento. Giunta a casa, si accorgeva della dimenticanza e pertanto contattava telefonicamente il ristorante, apprendendo però dal direttore, che della borsa non vi era più traccia.

Analizzando le immagini dell’impianto di videosorveglianza gli investigatori del Commissariato riuscivano a individuare ed identificare che l’autore del furto era un cittadino cingalese, addetto alle pulizie proprio all’interno del ristorante, ove le donne avevano cenato.