“STOPCASTELLER” * ORSI TRENTINO: « IL 24/6 ALL’UNIVERSITÀ DI TRENTO “CONVIVENZE SELVATICHE”, CON DE GUELMI – DE GIORGIO – SUSTERSIC – BERTACCHINI »

13.22 - mercoledì 21 giugno 2023

Orsi in Trentino, sabato 24 giugno all’Università di Trento l’evento “Convivenze selvatiche” organizzato dalla campagna StopCasteller. Interverranno Alessandro De Guelmi, Francesco De Giorgio, Anna Sustersic e Gabriele Bertacchini.

Le attiviste e gli attivisti del StopCasteller: «In attesa delle pronunce del TAR di Trento e del Consiglio di Stato sarà l’occasione per pensare a un modello di convivenza possibile, a come dalla malagestione della Provincia autonoma di Trento, dettata da paura e interessi, si possa arrivare a una “relazione” pacifica con le altre specie che condividono con noi il territorio»

Si potrà seguire l’evento, dalle ore 14, anche in diretta streaming sul sito stopcasteller.it e sui canali social dei promotori

“Convivenze selvatiche” è il titolo della tavola rotonda, a ingresso libero, dedicata alla situazione degli orsi in Trentino, che si svolgerà sabato 24 giugno, dalle ore 14, all’Università di Trento, nell’aula Kessler della Facoltà di Sociologia. La giornata informativa è organizzata dalle attiviste e dagli attivisti della campagna StopCasteller, che da anni si battono per una convivenza pacifica uomo-orso in Trentino, e prevede gli interventi di quattro esperti che tenteranno di fare chiarezza sulla vicenda degli orsi in Trentino e di proporre un modello virtuoso di convivenza. Si potrà seguire la conferenza anche in diretta streaming sul sito stopcasteller.it e sulle pagine Facebook di Assemblea Antispecista e Collettiva Scobi.

Interverranno il dottor Alessandro De Guelmi, medico veterinario che si è occupato per 5 anni delle catture e della salute degli orsi in Trentino, il dottor Francesco De Giorgio, biologo, allievo di Danilo Mainardi, specializzato in cognizione animale, la dottoressa Anna Sustersic, divulgatrice scientifica, e il dottor Gabriele Bertacchini, naturalista.

«In attesa delle pronunce del TAR di Trento e del Consiglio di Stato e dopo i ricorsi delle tante associazioni animaliste», dichiarano gli attivisti della campagna StopCasteller, «abbiamo deciso di organizzare una giornata informativa per pensare a un modello di convivenza possibile e denunciare la malagestione della Provincia autonoma di Trento, che mentre strumentalizza gli orsi a scopi politici, utilizzandoli come capro espiatorio di ogni male, non fa niente per la sicurezza di chi abita la montagna».

«Mentre la Provincia di Trento continua a fornire informazioni parziali e sensazionalistiche, più utili a terrorizzare le persone che a fornire gli strumenti necessari a una coesistenza in sicurezza, vogliamo tentare di ovviare, almeno in parte, a queste mancanze», continuano gli attivisti. «Grazie a esperte ed esperti percorreremo ciò che non è stato fatto e ciò che bisognerebbe fare sul nostro territorio, anche attraverso lo studio del comportamento animale. Proveremo, grazie alle diverse prospettive che saranno fornite dai relatori, a immaginare come la “gestione”, dettata da paura e interessi, possa finalmente trasformarsi in una “relazione” pacifica con le altre specie che condividono con noi un territorio fortemente antropizzato».

L’ingresso è libero, la stampa e chiunque fosse interessato ad approfondire e fare domande è benvenuto. Per consentire anche a chi non è di Trento di partecipare, la diretta streaming sarà disponibile sul sito stopcasteller.it e sulle pagine Facebook di Assemblea Antispecista e Collettiva Scobi dove sarà possibile anche intervenire con domande e commenti, facebook.com/assembleaantispecista, facebook.com/scobi.collettiva

Campagna StopCasteller

Assemblea Antispecista

Scobi