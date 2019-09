RAI 2 * “ LA DOMENICA VENTURA “: « SARà VITTORIO CECCHI GORI L’OSPITE DELLA TERZA PUNTATA »

Sarà Vittorio Cecchi Gori l’ospite della terza puntata de “La domenica Ventura”, condotto da Simona Ventura con Francesco Rocchi, in onda domenica 29 settembre alle 11.55 su Rai2. Il produttore cinematografico, ex patron della Fiorentina (da lui poi ceduta ai Della Valle) si racconterà in una intervista a tutto tondo, la prima dal suo ritorno in Italia: “vita, sorte e miracoli” di un personaggio che non ha mai smesso di fare notizia.

E come ogni domenica sarà il calcio a dettare le regole dell’intervista e anche del gioco, con tutti i principali spunti della domenica che arriveranno dagli inviati di Raisport in giro per l’Italia della seie A: Francesca Sanipoli sarà a Napoli, per raccontare Napoli-Brescia, mentre a Cagliari, per anticipare Cagliari-Verona, ci sarà Saverio Montingelli. A Maria Barresi toccherà raccontare il giorno dopo di Juventus-Spal e ad Amedeo Goria la vigilia di Udinese-Bologna.

In studio, con Francesco Rocchi due “amici” al bar dello sport: Manila Nazzaro, Miss Italia 1999 con la passione per il calcio, e Massimo Bagnato, attore comico più che mai con la testa nel pallone.

E prima del fischio finale arriverà puntuale anche l’oroscopo del campionato di Mauro Perfetti, con le su stelle segno per segno.