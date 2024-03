MUSE – TRENTO * GIORNATA INTERNAZIONALE ACQUA: « “GOCCE DI CONOSCENZA“, NUMEROSE ATTIVITÀ ALL’INTERNO DELLE SALE ESPOSITIVE (23/3 – 10.00) »

15.44 - venerdì 15 marzo 2024

Giornata Internazionale dell’Acqua. Gocce di conoscenza. MUSE. Sabato 23 marzo 2024, dalle 10 alle 18. Attività gratuite su prenotazione a eccezione dell’attività “Sessanta minuti per la Terra”, 3€ a dispositivo. Acquista il biglietto di ingresso al museo.

Sabato 23 marzo 2024, in occasione della Giornata Internazionale dell’Acqua (World Water Day), il MUSE offre un ricco programma di attività a tema per scoprire le curiosità e approfondire le sfide legate alla risorsa più preziosa del nostro pianeta: l’acqua. In un’epoca caratterizzata dal riscaldamento climatico, l’acqua è risorsa scarsa e al tempo stesso potenziale causa di catastrofi umane e ambientali. Il suo valore economico, ambientale e culturale le meritano oggi l’appellativo di Oro blu.

Per valorizzare l’importanza di questa risorsa e sensibilizzare sul tema del risparmio idrico, il museo propone numerose attività all’interno delle sale espositive, come la possibilità di sperimentare la nuova App “Sessanta minuti per la Terra – Water edition” per trovare gli indizi nascosti tra le sale espositive e rispondere ai quesiti proposti dal gioco.

Alle 11 e alle 15, “Pianeta Blu”, visita interattiva per conoscere come l’acqua fluisce fuori e dentro il museo, riscoprirne il legame con il territorio e riflettere sulle buone pratiche da adottare. Dalle 10 alle 13, gli appassionati di coding potranno cimentarsi in “Water Arduino”: con pochi componenti elettronici e righe di codice, sarà possibile realizzare un sistema di irrigazione intelligente e contemporaneamente capace di rilevare terremoti. L’attività è realizzata in collaborazione con CNR IBE e con il supporto di Delta Informatica.

Dalle 15 alle 17, il laboratorio “Idrosommelier” permetterà ai partecipanti di fare un viaggio sensoriale alla scoperta del colore e del gusto delle acque potabili. L’attività è realizzata in collaborazione con Acque Bresciane SB.

Alle 17, “Decarbonizzare, una sfida possibile”: grazie alle energie rinnovabili e a buone pratiche ambientali, nel 2030 avremo una riduzione dell’uso di combustibili fossili. L’energia da fonti rinnovabili insieme ad azioni quotidiane e scelte consapevoli, contribuiscono al benessere delle comunità e alla transizione energetica. Visita il nuovo exhibit del Gruppo Dolomiti Energia nella Goal Zero Area.

Alle 11, 13, 15 e 16.30, “Oceani e Clima”, atmosfera, oceani e ghiacciai cercano un nuovo equilibro; ma sarà favorevole per la nostra specie?

Infine, il laboratorio SDG4YOU, per costruire un cubetto e scrivere le buone azioni a tema acqua ed energia.