CONSIGLIO PAT – COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ * “DONNE DI SCIENZA IN DIALOGO”: « ULTIMO APPUNTAMENTO AL MUSE, IL 3/5 ORE 16.30 »

14.18 - giovedì 1 giugno 2023

​​Lo scopo dell’iniziativa è proporre nuovi progetti comuni che riguardano la presenza e l’attività delle donne nelle stem, il titolo dell’incontro è “Nuovi orizzonti e sfide per la scienza e la tecnologia del futuro. Donne di scienza in dialogo”. L’appuntamento è per sabato, il 3 giugno, nella sala conferenze del Muse di Trento con l’incontro conclusivo del progetto biennale realizzato da Fidapa (sezione di Roma), che vede la diretta partecipazione della Commissione provinciale pari opportunità, dal titolo: “I (mercole)Dì della scienza e della tecnologia”.

Il percorso ha visto l’organizzazione di una serie di webinar pensati in forma divulgativa, rivolti alle socie, alle amiche, alle Young e alle giovani studentesse impegnate nelle materie stem (science, technology, engineering and mathematics). Ricercatrici eccellenti hanno illustrato il proprio lavoro di ricerca, parlato della loro esperienza, della passione per la propria ricerca, non trascurando le difficoltà incontrate.

Inaugurato a Roma nel febbraio 2022 con una tavola rotonda per celebrare la giornata internazionale delle donne e ragazze nella scienza, il progetto è stato tenuto a battesimo da una socia della Fidapa della sezione Trento, Lucia Martinelli, ricercatrice senior del Muse e presidente della European platform of women scientists. È stato curato dalle socie della Fidapa della sezione di Roma, Giuseppina Del Signore e Patrizia Galeffi, ricercatrici Enea. Al Muse, dunque, la conclusione di un percorso che ha visto un convinto sostegno e la collaborazione della Cpo presieduta da Paola Maria Taufer, e l’incontro delle sezioni Fidapa-Bpw Italy di Roma e Trento.