MARINI (M5S) – INTERROGAZIONE * ITEA: « SUPERBONUS 110%, QUALI FATTORI OSTATIVI IMPEDISCONO ALLA GIUNTA PAT DI METTERE A DISPOSIZIONE DEL CONSIGLIO UNA RELAZIONE?

07.22 - sabato 24 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Interrogazione a risposta scritta. Con l’interrogazione 3583/XVI del 27 maggio 2022 “Iniziative intraprese da Itea per beneficiare delle misure del Superbonus 110% e programma degli interventi da eseguire entro le scadenze previste dalla normativa statale al fine di beneficiare del credito fiscale” si chiedeva 1) quali fossero le iniziative intraprese da Itea dal 2021 alla data di deposito dell’atto per beneficiare delle misure del Superbonus 110% e riqualificare così il patrimonio di edilizia popolare della Provincia e quali fossero stati gli eventuali fattori ostativi che avessero rallentato le procedure di progettazione e di affidamento dei lavori; 2) anche in conseguenza dell’approvazione della delibera di Giunta n. 402 del 18 marzo 2022, quali fossero il programma e la cronologia degli interventi da eseguire entro le scadenze previste dalla normativa statale al fine di beneficiare del credito fiscale riconosciuto con la misura del Superbonus 110%; 3) come si intendesse procedere laddove non fossero sussistite le condizioni per completare le opere di riqualificazione edilizia e di efficientamento energetico entro le scadenze stabilite dal legislatore statale per usufruire delle agevolazioni del Superbonus 110%;

con l’interrogazione 4005/XVI del 7 ottobre 2022 “Operazioni di cessione del credito che Itea Spa e gli altri enti strumentali hanno in programma di realizzare all’interno del quadro del sistema di finanza pubblica provinciale” si chiedeva 1) a che investimenti facessero riferimento e a quanto ammontassero gli importi delle operazioni di cessione del credito che Itea Spa e gli altri enti strumentali avevano in programma di realizzare all’interno del quadro del sistema di finanza pubblica provinciale; 2) se fossero stati monitorati gli effetti finanziari delle misure adottate con i provvedimenti legislativi ed amministrativi adottati nelle premesse (legge provinciale 21/2021 e delibera giuntale 402/2022) e, in caso positivo, quali fossero stati gli esiti dei provvedimenti; 3) se non ritenesse di autorizzare i componenti del consiglio di amministrazione di Itea Spa ad essere ascoltati presso la Prima commissione permanente del Consiglio provinciale in deroga alla prassi consolidata nel corso della legislatura XVI di impedire lo svolgimento di audizioni degli amministratori delle società e degli enti strumentali della Provincia presso gli organi assembleari del Consiglio;

l’ordine del giorno 573/XVI “Relazionare al Consiglio circa le modalità e gli importi degli investimenti delle operazioni di cessione del credito che Itea Spa e gli altri enti strumentali programmano di realizzare all’interno del sistema di finanza pubblica provinciale” approvato il 18 ottobre 2022 impegna la Giunta provinciale a a mettere a disposizione del Consiglio provinciale una relazione, anche per stralci, predisposta da ITEA s.p.a., afferente gli interventi realizzati ai sensi del superbonus 110 per cento, con l’evidenza dei crediti ceduti alle altre società a controllo provinciale;

nella risposta del 9 gennaio 2023 all’interrogazione 4005/XVI, il presidente della Provincia Fugatti affermava quanto segue: “Con riferimento all’interrogazione in oggetto si comunica che, sulla base di quanto previsto nell’ordine del giorno n. 573 approvato dal Consiglio provinciale nella seduta del 18.

ottobre scorso, la Giunta provinciale metterà a disposizione del Consiglio provinciale una relazione, anche per stralci, predisposta da ITEA S.p.A., afferente gli interventi realizzati ai sensi del “superbonus 110 per cento”, con l’evidenza dei crediti ceduti alle altre società a controllo provinciale.”;

nella risposta del 28 febbraio 2023 alla citata interrogazione 3583/XVI l’assessora competente in materia Giulia Zanotelli affermava testualmente: “ITEA rappresenta che, a partire dal 2021, per beneficiare delle misure del Superbonus 110%, sono stati delineati interventi Provincia autonoma di Trento programmatori per quanto attiene alla riqualificazione del patrimonio direttamente gestito, anche compartecipato da proprietari privati (condomini minimi) nonché di quello costituito in condominio privato con amministratore esterno”;

alla data odierna la Giunta non ha fornito alcuna nota per informare il Consiglio circa le modalità di attuazione dell’ordine del giorno 573/XVI né è stato consegnato alcuno stralcio di relazione così come rappresentato nell’impegno dell’ordine del giorno;

infine, dall’esito di una serie di controlli effettuati dall’interrogante, dalle ricerche condotte sui dati in possesso dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) al 31 maggio 2023 non risultano asseverazioni collegate alla relativa partita IVA di ITEA S.p.A.;

tutto ciò premesso si interroga il presidente della Provincia di Trento per sapere

quali sono i fattori ostativi che impediscono alla Giunta provinciale di mettere a disposizione del Consiglio provinciale una relazione, anche per stralci, predisposta da ITEA s.p.a., afferente gli interventi realizzati ai sensi del superbonus 110 per cento, con l’evidenza dei crediti ceduti alle altre società a controllo provinciale;

quali siano le motivazioni per cui non risultino asseverazioni collegate alla relativa partita IVA di ITEA S.p.A. nella banca dati di ENEA.

A norma di regolamento, si chiede risposta scritta.

*

Cons. prov. Alex Marini