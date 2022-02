PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * BULLISMO E CYBERBULLISMO: « MOLTE LE INIZIATIVE LEGATE AL “SAFER INTERNET DAY 2022“, DALL’8 FEBBRAIO AL 10 MARZO »

18:42 - 7/02/2022

Giornata internazionale contro bullismo e cyberbullismo: le iniziative della Provincia. Anche la Provincia autonoma di Trento intende ricordare il 7 febbraio, giornata internazionale contro il bullismo e il cyberbullismo e in occasione dell’evento, assieme a quello dell’8 febbraio – Giornata internazionale della sicurezza in rete dei minori – si annunciano una serie di iniziative legate al Safer Internet Month Trentino – SIM T 2002, ossia un mese che coinvolgerà alcune scuole del territorio con laboratori e riflessioni sul tema del contrasto al cyberbullismo.

Per questa edizione è previsto l’avvio ufficiale il 9 febbraio, presso l’Istituto Don Milani di Rovereto a cui seguiranno i laboratori sperimentali di Always onlife e professione Youtuber, volti ad interessare i giovani sul tema delle relazioni tra pari, riflettendo sul rischio che possano diventare disfunzionali nel mondo virtuale.

Le iniziative si concluderanno il 10 marzo con un focus dedicato all’hate speech e al bersaglio di questa pratica che colpisce soprattutto le giovani donne.

Al via anche il quinto bando annuale “Educazione civica digitale per abitare la Rete e per contrastare il cyberbullismo” per l’anno scolastico 2021/2022, che promuove percorsi e progetti nelle scuole per la prevenzione del cyberbullismo, oltre a finanziare la certificazione di alcuni istituti scolastici in qualità di ‘scuole libere dal bullismo’.

Questi i bandi promossi dagli anni scorsi:

Primo Bando “Abitare la rete per la cittadinanza digitale” a.s. 2016/17

164 percorsi di ricerca e formazione in oltre 40 istituti scolastici trentini con l’obbligo di attivare 3 percorsi/progetti per gli studenti, uno per gli insegnati e uno per i genitori.

Secondo Bando “E-ducare alla rete per la cittadinanza digitale e per contrastare il cyberbullismo” a.s. 2017/18

293 percorsi/progetti (conclusi entro giugno 2018) in 59 istituti.

Terzo bando “ Educazione civica digitale per abitare la rete e contrastare il cyberbullismo” a.s. 2018/19

356 percorsi/progetti e 50 scuole coinvolte con l’obbligo di attivare 5 percorsi/progetti per gli studenti, uno per i genitori e uno per gli insegnanti. A differenza delle precedenti edizioni, in questa sono stati aumentati i percorsi da rivolgere agli studenti, inoltre si è aggiunto un premio di 1.000 euro alle prime dieci scuole che hanno aderito al bando con progettualità autonoma.

Quarto bando “Educazione civica digitale per abitare la rete e contrastare il cyber bullismo” a.s. 2019/20 e 2020/21 (biennale)

Realizzati un massimo di 980 percorsi/progetti per un totale di 70 scuole coinvolte. Si confermano i 7 percorsi/progetti obbligatori di cui 5 rivolti a studenti, 1 ai docenti e 1 ai genitori, si conferma anche il premio di 1.000 euro alle prime dieci scuole che hanno aderito al bando con progettualità autonoma.

Quinto bando “Educazione civica digitale per abitare la Rete e per contrastare il cyberbullismo” a.s. 2021/2022

Hanno aderito 54 scuole per un totale di 378 percorsi/progetti. Introdotta la novità del finanziamento alla certificazione ‘scuola libera dal bullismo’, con 7 scuole che hanno aderito e 2 scuole già certificate che hanno chiesto il rinnovo annuale.