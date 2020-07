CONSORZIO ESERCENTI NAGO TORBOLE (TN) * MANIFESTAZIONE ” RIPARTIAMO “: « SABATO PRIMO AGOSTO ALLE 20.45 SECONDO APPUNTAMENTO MUSICALE CON LA COVER BAND DE I NOMADI ” I VAGABONDI ” »

Sabato 1agosto alle 20,45 secondo appuntamento musicale a Nago con la cover band de I Nomadi “I Vagabondi”.

Il concerto per ragioni di predisposizione del palco, rispetto alla prima serata in cui non serviva palco con la Fanfara Tigre, si terrà nel parco comunale di Nago con sedie disposte secondo le normative di sicurezza, mentre Via Scipio Sighele (a 50 metri) sarà un vero “salotto sotto le stelle” utilizzato dai ristoratori/esercenti di Nago quale plateatico e proporranno un piatto unico a prezzo fisso oltre al menù consueto, saranno disposte casse acustiche per consentire anche a chi starà cenando “sotto le stelle” di godere della musica di assoluta qualità di una band tra le più titolate della storia della musica italiana: I Nomadi (proposta dalla cover band).

L’ingresso sia all’area del concerto (Parco comunale – Casa della Comunità), sia a via Scipio Sighele sarà libera (previa consumazione), rispettando le misure di sicurezza previste.

I parcheggi a disposizione (liberi) saranno quelli delle scuole elementari e del cimitero, vicini alla zona della manifestazione, oltrechè quello della “rotatoria”.

Vi attendiamo per una piacevole serata con musica e cucina di qualità sabato 1 agosto 2020 dalle 20,45 a Nago Parco Pubblico/Casa della Comunità e Via Scipio Sighele.

Vi ricordiamo inoltre i prossimi appuntamenti:

– 15 agosto Bobby Solo

– 22 agosto MG Project

– 29 agosto The Mentis Party Rock Band.