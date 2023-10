RAI 3 – “ REPORT “ * PUNTATA 8 OTTOBRE 2023, « LE ORIGINI DEL POTERE DELLA FAMIGLIA LA RUSSA » VEDI – RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (DIRETTA VIDEO STREAMING INTEGRALE)

21.05 - domenica 8 ottobre 2023

Nella prima puntata della ventiseiesima stagione, Report torna a occuparsi delle società della ministra Daniela Santanchè. A tre mesi dall’intervento al Senato in cui aveva promesso di pagare la liquidazione agli ex dipendenti di Ki Group e di avviare la ristrutturazione di Visibilia, Report è andato a verificare come stanno andando le cose. All’orizzonte non sembra esserci una schiarita, e la trasmissione manderà in onda audio esclusivi su altri dipendenti di Visibilia che avrebbero lavorato nonostante fossero in cassa integrazione a zero ore, allargando lo sguardo a colui che viene considerato il padrino politico della Santanchè, Ignazio La Russa.

Sebbene si sia trasferita a Milano nella mappa del potere della famiglia La Russa la Sicilia è ancora oggi centrale. Il Paese di origine, Paternò, è la capitale del loro impero politico e finanziario. Con documenti inediti e testimonianze esclusive, Report indaga sulle origini del potere e della ricchezza della famiglia La Russa. E in particolare sullo strettissimo legame con un controverso finanziere paternese, Michelangelo Virgillito.

Infine Viareggio, Pioltello, Bressanone: una lunga sequenza di incidenti sulle linee ferroviarie costata la vita a decine di persone. Le ultime cinque morti sono avvenute a Brandizzo, erano operai al lavoro sui binari senza autorizzazione. C’è chi paventa l’errore umano, ma la Procura di Ivrea sta indagando su una possibile catena di responsabilità. Come viene effettuata la manutenzione e chi controlla che ogni intervento sia a norma? Quanto è sicura la rete ferroviaria italiana? Report ha scoperto che in Rfi c’è chi segnala i rischi per la sicurezza e viene richiamato e sanzionato.