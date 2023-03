APT GARDA DOLOMITI – ENAIP TRENTINO * PARTNERSHIP: « ACCORDO PER VALORIZZARE ED INSERIRE IL PERSONALE QUALIFICATO IN ÀMBITO TURISTICO, PER L’ANNO 2023 »

17.39 - venerdì 10 marzo 2023

APT ed ENAIP insieme per valorizzare la formazione professionale nel turismo. Il progetto di partnership mira al riconoscimento dei giovani che abbiano completato nel corso dell’anno scolastico 2022/23 un percorso di studio adeguato per trovare una collocazione nel settore dell’ospitalità. Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. ed ENAIP Trentino hanno firmato oggi, venerdì 10 marzo, presso il CFP ENAIP di Riva del Garda, un accordo volto alla valorizzazione e all’inserimento di personale qualificato in ambito turistico per l’anno 2023 nel Garda Trentino, Ledro, Comano e Valle dei Laghi.

Alla presentazione hanno partecipato, tra gli altri: la Sindaca del Comune di Riva del Garda Cristina Santi, il Sindaco del Comune di Nago-Torbole Gianni Morandi, l’Assessore sport e turismo del Comune di Arco Dario Ioppi in rappresentanza delle amministrazioni comunali, il Presidente della Comunità di Valle Claudio Mimiola, il Presidente di ENAIP Trentino Arrigo Dalfovo, il Direttore generale ENAIP Trentino Massimo Malossini, il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti e i presidenti delle associazioni di categoria Petra Mayr, Enzo Bassetti e Paolo Turrini.

Nello specifico, il progetto di partnership punta a premiare gli studenti inseriti regolarmente nel mondo lavorativo di settore che nel corso dell’anno scolastico 2022/23 abbiano conseguito una qualifica, diploma, maturità o alta formazione in coerenza con le esigenze del mercato attuale nell’ambito di Garda Dolomiti, in particolare per le figure operanti nel settore dell’ospitalità, accoglienza, sala, bar e ristorazione.

“Il mismatch tra domanda e offerta esiste ed è difficile da colmare: proprio su questo fronte ENAIP e l’APT Garda Dolomiti sono chiamati a intervenire e ad assumersi impegni precisi. Quest’estate possono esserci circa 150 ragazzi da inserire nel tessuto produttivo del territorio e in campo lavorativo sono stati fatti molti passi avanti per permettere a loro di conciliare tempo privato e lavoro – ha dichiarato il Direttore generale ENAIP Trentino Massimo Malossini -. In quest’ottica la Crew Card offre ai lavoratori diversi vantaggi per godere del territorio e per scoprirlo nel loro tempo libero, creando così anche una promozione circolare con i propri amici, sottolineando quanto sia bello lavorare in questo settore. È un benefit che non esiste in altre zone del Trentino, perciò dico agli studenti: avete questa opportunità, sfruttatela!”

Come riconoscimento per l’impegno profuso, i neo-lavoratori infatti riceveranno la Crew Card, la carta dedicata ai lavoratori del settore turistico nell’ambito di Garda Dolomiti, per permettere loro di vivere il territorio con 120 attività, tra agevolazioni e benefits, e sviluppare così un maggiore senso di appartenenza alla comunità. Oltre alla tessera fisica, verranno consegnati loro il porta card, una sacca personalizzata e la t-shirt Montura brandizzata GT Crew.

Il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti si è così rivolto agli studenti: “Negli ultimi anni l’APT ha cambiato pelle e uno degli obiettivi che ci siamo posti è stato proprio quello di trovare personale sempre più formato e motivato: la Crew Card fa parte di questo grande progetto. Ci piacerebbe avere una località con collaboratori motivati e che siano ambasciatori del territorio, ma per poterlo essere devono in primis conoscere la destinazione. Le agevolazioni e i benefits servono proprio a questo perché sarete voi studenti, una volta entrati in questo mondo, a contatto con l’ospite e scoprirete che questo è uno dei lavori più belli che esistano. Mi auguro che possiate continuare questo percorso con soddisfazione grazie anche all’impegno dei vostri insegnanti: il compito di tutti noi è quello di accompagnarvi affinché amiate questo lavoro”.

Una studentessa del quinto anno, Alysia, ha poi riportato la sua esperienza personale, sottolineando l’importanza della formazione e della motivazione nel lavoro: “Questo sarà il terzo anno consecutivo in cui lavorerò in sala presso una struttura alberghiera di Tenno. Mi piace molto il mio lavoro e sto mettendo in pratica quello che ho imparato in questi anni di formazione. La Crew Card è sicuramente un valore aggiunto perché ritengo possa invogliare ancora di più i giovani a promuovere il territorio”.

“Ringrazio in primis gli studenti per aver scelto la formazione professionale perché si tratta di un vero e proprio progetto di vita. È fondamentale sottolineare l’importanza della qualità della vita di un territorio che dobbiamo innalzare sempre più: gli studenti che escono da un percorso formativo qualificato non possono che aumentarla. La Crew Card aiuterà sicuramente in questa direzione perché darà un’opportunità in più per scoprire il territorio, motivando ulteriormente i giovani” ha concluso il Presidente di ENAIP Trentino Arrigo Dalfovo. Sul sito dell’APT Garda Dolomiti gardatrentino.it è presente una bacheca degli annunci di ricerca personale nel settore turistico dalla quale si può presentare direttamente la propria candidatura.