PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * MALTEMPO – CADUTA MASSI: « GARDESANA ORIENTALE, AL LAVORO PER POTERLA RIAPRIRE IN GIORNATA »

11.49 - martedì 23 aprile 2024

E’ chiusa dalla tarda serata di ieri per caduta massi. Gardesana Orientale, al lavoro per poterla riaprire in giornata. Il personale del Servizio Gestione strade e del Servizio Geologico della Provincia autonoma di Trento è ancora al lavoro per poter riaprire quanto prima, possibilmente in giornata, la statale 249 Gardesana orientale, chiusa dalla tarda serata di ieri per una caduta massi al km 92 circa (chilometrica 91,9), in località Tempesta, nel tratto stradale tra gli abitati di Torbole e di Malcesine.

Dalla parete sovrastante la strada, all’incirca alle ore 23, si è verificato un crollo che ha visto cadere sulla carreggiata un masso di poco più di due metri cubi di volume. L’evento non ha coinvolto persone o mezzi e la strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia. Attualmente sono terminate le verifiche sulle condizioni di stabilità della parete e sono iniziati gli interventi di rimozione del materiale dalla sede stradale e di consolidamento della zona attorno all’area di distacco, con l’obiettivo di riaprire l’arteria a senso unico alternato in giornata, se le condizioni di sicurezza lo permetteranno.