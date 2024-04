GALATEO (FDI) * BRENNERO, « SIAMO QUI PER DIRE STOP ALL’INVASIONE DI CIBO STRANIERO SPACCIATO PER ITALIANO, È UNA BATTAGLIA DI VERITÀ »

17.13 - martedì 9 aprile 2024

Brennero, difesa della sovranità alimentare, Galateo: “è una battaglia di verità”. Oggi siamo qui al Brennero, un luogo simbolico, per dire stop all’invasione di cibo straniero spacciato per italiano che invade il nostro mercato. Siamo a fianco degli agricoltori italiani per sostenere una battaglia che non ha colori politici o bandiere. La nostra è una battaglia che attraversa ogni livello della società ed è soprattutto è una battaglia di verità. Vogliamo far sapere alle persone che cosa mangiano e dove vengono coltivati i prodotti.

La sovranità alimentare è il nostro obiettivo comune, una necessità per la salute dei nostri cittadini che fa bene della nostra economia. In Alto Adige siamo orgogliosi di aver avviato da anni programmi educativi che avvicinano i giovani alla terra e all’agricoltura, portando nelle scuole la voce e l’esperienza diretta dei nostri contadini.

Il nostro sostegno agli agricoltori è incrollabile, consci del fatto che, nonostante l’agricoltura possa non rappresentare la quota maggiore del nostro prodotto interno lordo, essa nutre il 100% della nostra popolazione. In questo contesto, rafforziamo il nostro impegno a favore della trasparenza e dell’autenticità dei prodotti agricoli, lottando per un’etichettatura chiara che valorizzi il vero made in Italy. Questa è una richiesta di giustizia per i consumatori e di rispetto per il lavoro degli agricoltori italiani, che con dedizione forniscono cibo di qualità, rispettando l’ambiente e le tradizioni del nostro paese. Continueremo a promuovere la conoscenza e l’apprezzamento dei prodotti locali, contribuendo alla tutela della biodiversità e al sostegno delle economie rurali. Perché quando scegliamo un prodotto italiano, non solo alimentiamo il nostro corpo in modo sano, ma nutriamo anche l’economia e la cultura del nostro bel paese. Lo ha detto Marco Galateo, Vicepresidente della Provincia di Bolzano