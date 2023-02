APT VAL DI FASSA (TN) * TURISMO: « DALL’1 AL 31 MARZO LA VALLE LADINA PROPONE UN INTENSO PROGRAMMA DI APPUNTAMENTI TRA SPORT – MUSICA – GASTRONOMIA »

14.41 - giovedì 16 febbraio 2023

Marzo: 31 giorni da vivere in Val di Fassa. Nella valle ladina, il mese che saluta l’inverno e accoglie la primavera è scandito, quasi quotidianamente, da esperienze ed eventi in quota e nei paesi. Dall’1 al 31 marzo ogni giorno (o quasi) in Val di Fassa potete partecipare a esperienze, eventi, competizioni per ogni tipo di passione (o quasi) che vi regalano energia e divertimento. Nel mese che saluta l’inverno e accoglie il primo sole di primavera, la valle ladina con la sua importante offerta sciistica – 210 chilometri di piste, all’interno del Dolomiti Superski, aperte fino a Pasqua – vi propone un intenso programma di appuntamenti di sport, musica, gastronomia ed emozioni. Tutto da segnarvi in agenda, per non perderne nemmeno uno.

Cominciate il primo marzo con un’esperienza che ha del visionario (perché non potrete credere a tanta bellezza) a Taste the Sunset al Sass Pordoi: ai 2.950 metri del Rifugio Maria al Sass Pordoi, di fronte al miglior panorama dolomitico alla luce del tramonto, gustate un ricco aperitivo con formaggi, salumi e prodotti della Val di Fassa. Il 4 marzo puntate la sveglia presto per partecipare a #trentinoskisunrise a passo San Pellegrino: siete i primi a solcare una pista appena battuta in compagnia dei maestri di sci di Moena e ad ammirare un nuovo giorno che sorge sulla terrazza della Baita Paradiso, dove vi rifocillate con una colazione strepitosa. Potete ripetere l’avventura di #trentinoskisunrise, soprattutto se siete donne, anche l’8 marzo nella skiarea Ciampac di Alba, sciando alle prime luci che baciano le cime dolomitiche, assieme ai maestri della scuola Marmolada di Canazei e assaporando la colazione “al femminile” del Rifugio Ciampac. Se amate la montagna e avete pure il ritmo nel sangue c’è Dolomiti Ski Jazz: dal 3 al 12 marzo, nelle Valli di Fassa e Fiemme, la rassegna di musica nera su sfondo bianco festeggia la 25ª edizione con 25 concerti. Concerti e jam session sulle terrazze di alcuni rifugi sulle piste da sci a mezzogiorno, ma anche spettacoli nelle piazze dei paesi, nei locali e nei teatri, con alcuni dei musicisti jazz più importanti del panorama internazionale.

Se invece la vostra passione è la cucina prendete posto A Tavola con la Fata delle Dolomiti, dal 19 al 24 marzo: gli chef dei ristoranti Malga Panna, Foresta, Ostaria Tyrol e Rifugio Fuciade vi sorprendono con ricette in equilibrio tra le interpretazioni della tradizione culinaria ladina e i profumi degli ingredienti di primavera. Per voi appassionati di sport sulla neve il calendario fassano è un susseguirsi di sfide e spettacoli: dal 2 al 5 marzo torna al San Pellegrino XMasters, ovvero quattro giorni di sport, intrattenimento, musica, freestyle contest e brio dentro e fuori dalle piste sulle note di Radio 105. Da fine febbraio fino al 4 marzo si svolgono sulle nevi del San Pellegrino le finali di Coppa del Mondo e Coppa Europa di para snowboardcross. Subito dopo, dal 10 al 13 marzo la Scufoneda dedicata al telemark, lo sci dal tallone libero, e freeride. Durante il week end escursioni con istruttori di sci e guide alpine, ski test, momenti di gusto e tanto spasso. Il 23 e il 24 marzo al Cross Park Costabella della Ski Area San Pellegrino si svolgono due gare di ski cross di Coppa Europa a cui seguono, dal 27 al 31 marzo i Campionati Mondiali Juniores Snowboard Cross e Ski Cross: i giovani atleti si mettono alla prova sulla pista Costabella del Passo San Pellegrino per vincere gare che cambiano la loro carriera sportiva. Infine, il 31 marzo è di scena la Sellaronda Skimarathon, la più importante competizione di sci alpinismo su pista al mondo, a coppie e in notturna. La partenza, quest’anno, è fissata ad Arabba con passaggio nel cuore di Canazei.